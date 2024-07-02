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Орловские судебные приставы передали для бойцов СВО автомобиль и мотоцикл - РИА Новости, 02.07.2024
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13:22 02.07.2024
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Орловские судебные приставы передали для бойцов СВО автомобиль и мотоцикл
Орловские судебные приставы передали для бойцов СВО автомобиль и мотоцикл - РИА Новости, 02.07.2024
Орловские судебные приставы передали для бойцов СВО автомобиль и мотоцикл
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области передали конфискованные по решению суда автомобиль и мотоцикл военнослужащим... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:22
2024-07-02T13:22
надежные люди
орловская область
сво
приставы
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области передали конфискованные по решению суда автомобиль и мотоцикл военнослужащим спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства. "Владельцы транспортных средств, получившие административное наказание за управление автомобилем и мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, повторно совершили аналогичные правонарушение… суд признал нарушителей виновными и вынес решение о конфискации их транспортных средств. Затем в целях оказания помощи военнослужащим РФ судебные приставы организовали передачу автомобиля и мотоцикла для нужд специальной военной операции", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сотрудники УФССП России по Орловской области возбудили исполнительные производства, установили места нахождения транспортных средств и составили акты их изъятия. Процедура проводится в соответствии с постановлением правительства РФ, определяющим порядок передачи Минобороны РФ имущества, обращенного в собственность Российской Федерации.
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орловская область, сво, приставы
Надежные люди, Орловская область, СВО, приставы

Орловские судебные приставы передали для бойцов СВО автомобиль и мотоцикл

© Фото : пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской областиМотоцикл, конфискованный судебными приставами из Орловской области и переданный бойцам спецоперации
Мотоцикл, конфискованный судебными приставами из Орловской области и переданный бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области
Мотоцикл, конфискованный судебными приставами из Орловской области и переданный бойцам спецоперации
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области передали конфискованные по решению суда автомобиль и мотоцикл военнослужащим спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Владельцы транспортных средств, получившие административное наказание за управление автомобилем и мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, повторно совершили аналогичные правонарушение… суд признал нарушителей виновными и вынес решение о конфискации их транспортных средств. Затем в целях оказания помощи военнослужащим РФ судебные приставы организовали передачу автомобиля и мотоцикла для нужд специальной военной операции", – говорится в сообщении.
Скриншот из видео передачи из Приморья беспилотников и FPV-дронов в зону спецоперации
Беспилотники и FPV-дроны отправили из Приморья в зону спецоперации
12:46
В ведомстве отметили, что сотрудники УФССП России по Орловской области возбудили исполнительные производства, установили места нахождения транспортных средств и составили акты их изъятия. Процедура проводится в соответствии с постановлением правительства РФ, определяющим порядок передачи Минобороны РФ имущества, обращенного в собственность Российской Федерации.
 
Надежные людиОрловская областьСВОприставы
 
 
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