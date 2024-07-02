https://ria.ru/20240702/pomosch-1956849561.html

Орловские судебные приставы передали для бойцов СВО автомобиль и мотоцикл

Орловские судебные приставы передали для бойцов СВО автомобиль и мотоцикл - РИА Новости, 02.07.2024

Орловские судебные приставы передали для бойцов СВО автомобиль и мотоцикл

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области передали конфискованные по решению суда автомобиль и мотоцикл военнослужащим... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:22

2024-07-02T13:22

2024-07-02T13:22

надежные люди

орловская область

сво

приставы

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области передали конфискованные по решению суда автомобиль и мотоцикл военнослужащим спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства. "Владельцы транспортных средств, получившие административное наказание за управление автомобилем и мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, повторно совершили аналогичные правонарушение… суд признал нарушителей виновными и вынес решение о конфискации их транспортных средств. Затем в целях оказания помощи военнослужащим РФ судебные приставы организовали передачу автомобиля и мотоцикла для нужд специальной военной операции", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сотрудники УФССП России по Орловской области возбудили исполнительные производства, установили места нахождения транспортных средств и составили акты их изъятия. Процедура проводится в соответствии с постановлением правительства РФ, определяющим порядок передачи Минобороны РФ имущества, обращенного в собственность Российской Федерации.

https://ria.ru/20240702/fpv-drony-1956838128.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, сво, приставы