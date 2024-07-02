Орловские судебные приставы передали для бойцов СВО автомобиль и мотоцикл
© Фото : пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской областиМотоцикл, конфискованный судебными приставами из Орловской области и переданный бойцам спецоперации
© Фото : пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области
Мотоцикл, конфискованный судебными приставами из Орловской области и переданный бойцам спецоперации
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области передали конфискованные по решению суда автомобиль и мотоцикл военнослужащим спецоперации, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Владельцы транспортных средств, получившие административное наказание за управление автомобилем и мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, повторно совершили аналогичные правонарушение… суд признал нарушителей виновными и вынес решение о конфискации их транспортных средств. Затем в целях оказания помощи военнослужащим РФ судебные приставы организовали передачу автомобиля и мотоцикла для нужд специальной военной операции", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сотрудники УФССП России по Орловской области возбудили исполнительные производства, установили места нахождения транспортных средств и составили акты их изъятия. Процедура проводится в соответствии с постановлением правительства РФ, определяющим порядок передачи Минобороны РФ имущества, обращенного в собственность Российской Федерации.