https://ria.ru/20240702/polsha-1956770953.html

"Пожертвовать многим": Туск обратился к солдатам рядом с границей Украины

"Пожертвовать многим": Туск обратился к солдатам рядом с границей Украины - РИА Новости, 02.07.2024

"Пожертвовать многим": Туск обратился к солдатам рядом с границей Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе визита в логистический хаб в Жешуве, через который идут поставки оружия и боеприпасов на Украину, заявил, что... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T03:16

2024-07-02T03:16

2024-07-02T03:16

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украина

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дональд туск

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе визита в логистический хаб в Жешуве, через который идут поставки оружия и боеприпасов на Украину, заявил, что Варшава готова "пожертвовать многим" ради независимости, его слова приводит радиостанция RMF24.Глава правительства в сопровождении посла США в Польше Марка Бжезинского встретился в Жешуве, расположенном в приграничном с Украиной Подкарпатском воеводстве, с дислоцированными там польскими и американскими военнослужащими. Он поблагодарил военных за обеспечение поставок помощи киевскому режиму, выступив с утверждением, что Украина якобы "выиграет войну во многом благодаря польским и американским солдатам", а также другим организаторам хаба."Судьба нашей родины, судьба Украины, судьба Европы и всего свободного мира, включая США, в какой-то мере зависит от того, что и как вы здесь делаете", — высказался Туск.По утверждению польского премьера, понятие "независимость" означает одно и то же "в наших сердцах и в американских сердцах"."И мы готовы пожертвовать многим здесь, в Польше, и там, в Соединенных Штатах, ради независимости и свободы, а также других людей", — заявил он.В Жешуве находится хаб для поставок Киеву оружия и гуманитарной помощи из стран ЕС и США. Основной поток зарубежной военной помощи проходит через аэропорт "Жешув-Ясенка". Как сообщало агентство Bloomberg, аэропорт принимает до 90% военных грузов, предназначенных для Украины, а также является главным перевалочным пунктом при поездках зарубежных чиновников в Киев.

https://ria.ru/20240621/polsha-1954617051.html

https://ria.ru/20240623/podpole-1954844891.html

украина

польша

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в мире, украина, польша, сша, дональд туск, евросоюз