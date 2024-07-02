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"Пожертвовать многим": Туск обратился к солдатам рядом с границей Украины - РИА Новости, 02.07.2024
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03:16 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/polsha-1956770953.html
"Пожертвовать многим": Туск обратился к солдатам рядом с границей Украины
"Пожертвовать многим": Туск обратился к солдатам рядом с границей Украины - РИА Новости, 02.07.2024
"Пожертвовать многим": Туск обратился к солдатам рядом с границей Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе визита в логистический хаб в Жешуве, через который идут поставки оружия и боеприпасов на Украину, заявил, что... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T03:16
2024-07-02T03:16
в мире
украина
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дональд туск
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе визита в логистический хаб в Жешуве, через который идут поставки оружия и боеприпасов на Украину, заявил, что Варшава готова "пожертвовать многим" ради независимости, его слова приводит радиостанция RMF24.Глава правительства в сопровождении посла США в Польше Марка Бжезинского встретился в Жешуве, расположенном в приграничном с Украиной Подкарпатском воеводстве, с дислоцированными там польскими и американскими военнослужащими. Он поблагодарил военных за обеспечение поставок помощи киевскому режиму, выступив с утверждением, что Украина якобы "выиграет войну во многом благодаря польским и американским солдатам", а также другим организаторам хаба."Судьба нашей родины, судьба Украины, судьба Европы и всего свободного мира, включая США, в какой-то мере зависит от того, что и как вы здесь делаете", — высказался Туск.По утверждению польского премьера, понятие "независимость" означает одно и то же "в наших сердцах и в американских сердцах"."И мы готовы пожертвовать многим здесь, в Польше, и там, в Соединенных Штатах, ради независимости и свободы, а также других людей", — заявил он.В Жешуве находится хаб для поставок Киеву оружия и гуманитарной помощи из стран ЕС и США. Основной поток зарубежной военной помощи проходит через аэропорт "Жешув-Ясенка". Как сообщало агентство Bloomberg, аэропорт принимает до 90% военных грузов, предназначенных для Украины, а также является главным перевалочным пунктом при поездках зарубежных чиновников в Киев.
https://ria.ru/20240621/polsha-1954617051.html
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в мире, украина, польша, сша, дональд туск, евросоюз
В мире, Украина, Польша, США, Дональд Туск, Евросоюз
"Пожертвовать многим": Туск обратился к солдатам рядом с границей Украины

Туск заявил, что Варшава готова пожертвовать многим ради независимости

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе визита в логистический хаб в Жешуве, через который идут поставки оружия и боеприпасов на Украину, заявил, что Варшава готова "пожертвовать многим" ради независимости, его слова приводит радиостанция RMF24.
Глава правительства в сопровождении посла США в Польше Марка Бжезинского встретился в Жешуве, расположенном в приграничном с Украиной Подкарпатском воеводстве, с дислоцированными там польскими и американскими военнослужащими.
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Он поблагодарил военных за обеспечение поставок помощи киевскому режиму, выступив с утверждением, что Украина якобы "выиграет войну во многом благодаря польским и американским солдатам", а также другим организаторам хаба.
"Судьба нашей родины, судьба Украины, судьба Европы и всего свободного мира, включая США, в какой-то мере зависит от того, что и как вы здесь делаете", — высказался Туск.
По утверждению польского премьера, понятие "независимость" означает одно и то же "в наших сердцах и в американских сердцах".
"И мы готовы пожертвовать многим здесь, в Польше, и там, в Соединенных Штатах, ради независимости и свободы, а также других людей", — заявил он.
В Жешуве находится хаб для поставок Киеву оружия и гуманитарной помощи из стран ЕС и США. Основной поток зарубежной военной помощи проходит через аэропорт "Жешув-Ясенка". Как сообщало агентство Bloomberg, аэропорт принимает до 90% военных грузов, предназначенных для Украины, а также является главным перевалочным пунктом при поездках зарубежных чиновников в Киев.
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23 июня, 13:27
 
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