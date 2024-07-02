"Пожертвовать многим": Туск обратился к солдатам рядом с границей Украины
Туск заявил, что Варшава готова пожертвовать многим ради независимости
© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в ходе визита в логистический хаб в Жешуве, через который идут поставки оружия и боеприпасов на Украину, заявил, что Варшава готова "пожертвовать многим" ради независимости, его слова приводит радиостанция RMF24.
Глава правительства в сопровождении посла США в Польше Марка Бжезинского встретился в Жешуве, расположенном в приграничном с Украиной Подкарпатском воеводстве, с дислоцированными там польскими и американскими военнослужащими.
Он поблагодарил военных за обеспечение поставок помощи киевскому режиму, выступив с утверждением, что Украина якобы "выиграет войну во многом благодаря польским и американским солдатам", а также другим организаторам хаба.
"Судьба нашей родины, судьба Украины, судьба Европы и всего свободного мира, включая США, в какой-то мере зависит от того, что и как вы здесь делаете", — высказался Туск.
По утверждению польского премьера, понятие "независимость" означает одно и то же "в наших сердцах и в американских сердцах".
"И мы готовы пожертвовать многим здесь, в Польше, и там, в Соединенных Штатах, ради независимости и свободы, а также других людей", — заявил он.
В Жешуве находится хаб для поставок Киеву оружия и гуманитарной помощи из стран ЕС и США. Основной поток зарубежной военной помощи проходит через аэропорт "Жешув-Ясенка". Как сообщало агентство Bloomberg, аэропорт принимает до 90% военных грузов, предназначенных для Украины, а также является главным перевалочным пунктом при поездках зарубежных чиновников в Киев.