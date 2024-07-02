https://ria.ru/20240702/polozhenie-1956921590.html

Путин утвердил положение о ФМБА

Путин утвердил положение о ФМБА - РИА Новости, 02.07.2024

Путин утвердил положение о ФМБА

Президент России Владимир Путин утвердил положение о Федеральном медико-биологическом агентстве и установил предельную численность работников ФМБА,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:11

2024-07-02T17:11

2024-07-02T17:53

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил положение о Федеральном медико-биологическом агентстве и установил предельную численность работников ФМБА, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Путин ранее подписал указ, согласно которому руководить Федеральным медико-биологическим агентством будет глава государства, а не правительство, как было ранее."Утвердить прилагаемое положение о Федеральном медико-биологическом агентстве", - говорится в документе.Указом установлена предельная численность работников центрального аппарата ФМБА – 305 единиц, а также фонд оплаты труда в размере 571 миллиона рублей из расчета на год.Предельная численность работников территориальных органов ФМБА составит 942 единицы, на их зарплату выделяется 830 миллионов рублей в год, уточняется в документе.Согласно указу, в полномочия ФМБА входит внесение президенту и правительству проектов федеральных законов по вопросам деятельности агентства, осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля на обслуживаемых территориях, а также государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии.Кроме того, ФМБА осуществляет контроль за безопасностью донорской крови и организует деятельность службы крови, проводит мероприятия по выявлению особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, собирает и обрабатывает информацию о выявленных биологических угрозах, осуществляет научную, научно-техническую и инновационную деятельность.К полномочиям агентства также отнесено проведение медико-биологических и химико-аналитических испытаний образцов специальных средств нелетального действия, гражданского оружия и патронов к нему, а также медико-биологические испытания травматического воздействия образцов специальных средств и гражданского оружия в части, касающейся оценки допустимого воздействия на человека их поражающих факторов.Помимо этого, ФМБА устанавливает медико-санитарные требования в отношении продукции, работ и услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, следует из указа.

https://ria.ru/20240613/putin-1952704072.html

https://ria.ru/20240614/konvasel-1952829678.html

https://ria.ru/20240425/skvortsova-1942259334.html

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россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), владимир путин, политика