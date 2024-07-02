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Путин утвердил положение о ФМБА - РИА Новости, 02.07.2024
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17:11 02.07.2024 (обновлено: 17:53 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/polozhenie-1956921590.html
Путин утвердил положение о ФМБА
Путин утвердил положение о ФМБА - РИА Новости, 02.07.2024
Путин утвердил положение о ФМБА
Президент России Владимир Путин утвердил положение о Федеральном медико-биологическом агентстве и установил предельную численность работников ФМБА,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:11
2024-07-02T17:53
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил положение о Федеральном медико-биологическом агентстве и установил предельную численность работников ФМБА, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Путин ранее подписал указ, согласно которому руководить Федеральным медико-биологическим агентством будет глава государства, а не правительство, как было ранее."Утвердить прилагаемое положение о Федеральном медико-биологическом агентстве", - говорится в документе.Указом установлена предельная численность работников центрального аппарата ФМБА – 305 единиц, а также фонд оплаты труда в размере 571 миллиона рублей из расчета на год.Предельная численность работников территориальных органов ФМБА составит 942 единицы, на их зарплату выделяется 830 миллионов рублей в год, уточняется в документе.Согласно указу, в полномочия ФМБА входит внесение президенту и правительству проектов федеральных законов по вопросам деятельности агентства, осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля на обслуживаемых территориях, а также государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии.Кроме того, ФМБА осуществляет контроль за безопасностью донорской крови и организует деятельность службы крови, проводит мероприятия по выявлению особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, собирает и обрабатывает информацию о выявленных биологических угрозах, осуществляет научную, научно-техническую и инновационную деятельность.К полномочиям агентства также отнесено проведение медико-биологических и химико-аналитических испытаний образцов специальных средств нелетального действия, гражданского оружия и патронов к нему, а также медико-биологические испытания травматического воздействия образцов специальных средств и гражданского оружия в части, касающейся оценки допустимого воздействия на человека их поражающих факторов.Помимо этого, ФМБА устанавливает медико-санитарные требования в отношении продукции, работ и услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, следует из указа.
https://ria.ru/20240613/putin-1952704072.html
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россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), владимир путин, политика
Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Владимир Путин, Политика
Путин утвердил положение о ФМБА

Путин утвердил положение о ФМБА и предельную численность работников агентства

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил положение о Федеральном медико-биологическом агентстве и установил предельную численность работников ФМБА, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Путин ранее подписал указ, согласно которому руководить Федеральным медико-биологическим агентством будет глава государства, а не правительство, как было ранее.
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"Утвердить прилагаемое положение о Федеральном медико-биологическом агентстве", - говорится в документе.
Указом установлена предельная численность работников центрального аппарата ФМБА – 305 единиц, а также фонд оплаты труда в размере 571 миллиона рублей из расчета на год.
Предельная численность работников территориальных органов ФМБА составит 942 единицы, на их зарплату выделяется 830 миллионов рублей в год, уточняется в документе.
Согласно указу, в полномочия ФМБА входит внесение президенту и правительству проектов федеральных законов по вопросам деятельности агентства, осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля на обслуживаемых территориях, а также государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии.
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Кроме того, ФМБА осуществляет контроль за безопасностью донорской крови и организует деятельность службы крови, проводит мероприятия по выявлению особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, собирает и обрабатывает информацию о выявленных биологических угрозах, осуществляет научную, научно-техническую и инновационную деятельность.
К полномочиям агентства также отнесено проведение медико-биологических и химико-аналитических испытаний образцов специальных средств нелетального действия, гражданского оружия и патронов к нему, а также медико-биологические испытания травматического воздействия образцов специальных средств и гражданского оружия в части, касающейся оценки допустимого воздействия на человека их поражающих факторов.
Помимо этого, ФМБА устанавливает медико-санитарные требования в отношении продукции, работ и услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, следует из указа.
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РоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Владимир ПутинПолитика
 
 
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