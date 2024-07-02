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Жара в Москве побила температурный рекорд 1890 года - РИА Новости, 02.07.2024
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22:00 02.07.2024
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Жара в Москве побила температурный рекорд 1890 года
Жара в Москве побила температурный рекорд 1890 года - РИА Новости, 02.07.2024
Жара в Москве побила температурный рекорд 1890 года
Воздух в Москве 2 июля прогрелся до плюс 32 градусов, во вторник был побит рекорд, который держался с 1890 года, сообщила главный специалист столичного... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T22:00
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общество
москва
татьяна позднякова
экология в россии
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Воздух в Москве 2 июля прогрелся до плюс 32 градусов, во вторник был побит рекорд, который держался с 1890 года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В Москве температурный рекорд состоялся! 2 июля максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла 32 градусов. Прежний максимум, 31, 9 градуса, держался с 1890 года", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Она добавила, что 3 июля в столице может обновится еще один температурный рекорд.
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общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Экология в России
Жара в Москве побила температурный рекорд 1890 года

Позднякова: воздух в Москве прогрелся до 32 градусов, побит рекорд 1890 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка загорает в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве
Девушка загорает в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка загорает в парке Каскад Кировоградских прудов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Воздух в Москве 2 июля прогрелся до плюс 32 градусов, во вторник был побит рекорд, который держался с 1890 года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В Москве температурный рекорд состоялся! 2 июля максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла 32 градусов. Прежний максимум, 31, 9 градуса, держался с 1890 года", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что 3 июля в столице может обновится еще один температурный рекорд.
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