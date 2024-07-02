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Жара в Москве побила температурный рекорд 1890 года

Жара в Москве побила температурный рекорд 1890 года - РИА Новости, 02.07.2024

Жара в Москве побила температурный рекорд 1890 года

Воздух в Москве 2 июля прогрелся до плюс 32 градусов, во вторник был побит рекорд, который держался с 1890 года, сообщила главный специалист столичного... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T22:00

2024-07-02T22:00

2024-07-02T22:00

общество

москва

татьяна позднякова

экология в россии

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Воздух в Москве 2 июля прогрелся до плюс 32 градусов, во вторник был побит рекорд, который держался с 1890 года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В Москве температурный рекорд состоялся! 2 июля максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла 32 градусов. Прежний максимум, 31, 9 градуса, держался с 1890 года", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Она добавила, что 3 июля в столице может обновится еще один температурный рекорд.

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общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии