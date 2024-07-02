https://ria.ru/20240702/podderzhka-1956902964.html

Тренеры и мастера спорта получат дополнительную поддержку в Ингушетии

Тренеры и мастера спорта получат дополнительную поддержку в Ингушетии - РИА Новости, 02.07.2024

Тренеры и мастера спорта получат дополнительную поддержку в Ингушетии

Власти Ингушетии окажут дополнительную финансовую поддержку спортсменам, имеющим звание мастеров спорта России, а также заслуженным тренерам России, ее размер... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:21

2024-07-02T16:21

2024-07-02T16:21

республика ингушетия

россия

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

социальные выплаты

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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии окажут дополнительную финансовую поддержку спортсменам, имеющим звание мастеров спорта России, а также заслуженным тренерам России, ее размер составит 15 тысяч рублей в месяц, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Мы приняли решение о дополнительной поддержке заслуженных тренеров и мастеров спорта России. Теперь ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей будут получать 19 человек, включая 11 заслуженных тренеров и 8 заслуженных мастеров спорта", - заявил Калиматов в Telegram-канале. Он уточнил, что поддержка будет осуществляться независимо от того, продолжают ли ее получатели спортивную карьеру или уже завершили ее, так как эти люди, по словам главы региона, "являются примером для молодежи, образцом спортивного духа и воли к победе". "Уверен, парламентарии одобрят данную инициативу, и Ингушетия станет примером для других регионов по формированию комплексной системной поддержки массового спорта и физической культуры", - подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20231010/veteran-1901868477.html

россия

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, социальные выплаты