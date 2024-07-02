Рейтинг@Mail.ru
Правительство изучит инициативу "Новая технологическая платформа БРИКС" - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/platforma-1956865024.html
Правительство изучит инициативу "Новая технологическая платформа БРИКС"
Правительство изучит инициативу "Новая технологическая платформа БРИКС" - РИА Новости, 02.07.2024
Правительство изучит инициативу "Новая технологическая платформа БРИКС"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа рассмотреть вопрос о создании координирующей организации для инициативы "Новая технологическая... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:25
2024-07-02T14:25
россия
владимир путин
михаил мишустин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949483287_0:249:3078:1980_1920x0_80_0_0_de115863fa3847f1f7fd9a0faa3e3f1b.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа рассмотреть вопрос о создании координирующей организации для инициативы "Новая технологическая платформа БРИКС", соответствующий перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных государственных корпораций, компаний с государственным участием и иных организаций ... принять меры, направленные на реализацию инициативы "Новая технологическая платформа БРИКС", рассмотрев вопросы о создании координирующей организации", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - 1 августа. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240626/briks-1955637852.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949483287_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_c8ef4eed824726ea4207e6b781111ebd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), брикс, в мире
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), БРИКС, В мире
Правительство изучит инициативу "Новая технологическая платформа БРИКС"

Правительство изучит создание структуры "Новая технологическая платформа БРИКС"

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПравительство
Правительство - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Правительство. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа рассмотреть вопрос о создании координирующей организации для инициативы "Новая технологическая платформа БРИКС", соответствующий перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных государственных корпораций, компаний с государственным участием и иных организаций ... принять меры, направленные на реализацию инициативы "Новая технологическая платформа БРИКС", рассмотрев вопросы о создании координирующей организации", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - 1 августа. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
БРИКС может стать мостом между западным и незападным миром, считает РАН
26 июня, 16:47
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)БРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала