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Правительство изучит инициативу "Новая технологическая платформа БРИКС"

Правительство изучит инициативу "Новая технологическая платформа БРИКС" - РИА Новости, 02.07.2024

Правительство изучит инициативу "Новая технологическая платформа БРИКС"

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа рассмотреть вопрос о создании координирующей организации для инициативы "Новая технологическая... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:25

2024-07-02T14:25

2024-07-02T14:25

россия

владимир путин

михаил мишустин

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

брикс

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа рассмотреть вопрос о создании координирующей организации для инициативы "Новая технологическая платформа БРИКС", соответствующий перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных государственных корпораций, компаний с государственным участием и иных организаций ... принять меры, направленные на реализацию инициативы "Новая технологическая платформа БРИКС", рассмотрев вопросы о создании координирующей организации", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - 1 августа. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

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россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), брикс, в мире