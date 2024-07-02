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В Петербурге 11-летний мальчик погиб из-за падения дерева
В Петербурге 11-летний мальчик погиб из-за падения дерева - РИА Новости, 02.07.2024
В Петербурге 11-летний мальчик погиб из-за падения дерева
В Красногвардейском районе в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик погиб из-за падения на него дерева во время непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:48
2024-07-02T10:48
2024-07-02T10:48
происшествия
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красногвардейский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. В Красногвардейском районе в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик погиб из-за падения на него дерева во время непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. "Действительно, погиб 11–летний мальчик. На него упало дерево", - сказал собеседник агентства. По его словам, ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован, но спасти его не удалось. Ранее сообщалось, что в Петербурге в понедельник вечером прошел дождь, гроза, а также был сильный ветер. Из-за непогоды с вечера понедельника закрыли для посещения сады и парки. Сильный ветер валил деревья, слабозакрепленные конструкции, были повреждены 10 легковых автомобилей, на территории стройплощадки на проспекте Большевиков упал башенный кран. По данным МЧС, из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина, еще одна женщина и ребенок пострадали.
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге 11-летний мальчик погиб из-за падения дерева
В Петербурге 11-летний мальчик погиб из-за падения дерева во время непогоды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. В Красногвардейском районе в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик погиб из-за падения на него дерева во время непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
"Действительно, погиб 11–летний мальчик. На него упало дерево", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован, но спасти его не удалось.
Ранее сообщалось, что в Петербурге в понедельник вечером прошел дождь, гроза, а также был сильный ветер. Из-за непогоды с вечера понедельника закрыли для посещения сады и парки. Сильный ветер валил деревья, слабозакрепленные конструкции, были повреждены 10 легковых автомобилей, на территории стройплощадки на проспекте Большевиков упал башенный кран. По данным МЧС, из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина, еще одна женщина и ребенок пострадали.