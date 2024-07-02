https://ria.ru/20240702/peterburg-1956809885.html

В Петербурге 11-летний мальчик погиб из-за падения дерева

В Петербурге 11-летний мальчик погиб из-за падения дерева - РИА Новости, 02.07.2024

В Петербурге 11-летний мальчик погиб из-за падения дерева

В Красногвардейском районе в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик погиб из-за падения на него дерева во время непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:48

2024-07-02T10:48

2024-07-02T10:48

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. В Красногвардейском районе в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик погиб из-за падения на него дерева во время непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. "Действительно, погиб 11–летний мальчик. На него упало дерево", - сказал собеседник агентства. По его словам, ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован, но спасти его не удалось. Ранее сообщалось, что в Петербурге в понедельник вечером прошел дождь, гроза, а также был сильный ветер. Из-за непогоды с вечера понедельника закрыли для посещения сады и парки. Сильный ветер валил деревья, слабозакрепленные конструкции, были повреждены 10 легковых автомобилей, на территории стройплощадки на проспекте Большевиков упал башенный кран. По данным МЧС, из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина, еще одна женщина и ребенок пострадали.

https://ria.ru/20240627/derevo-1955931751.html

санкт-петербург

красногвардейский район

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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)