https://ria.ru/20240702/peskov-1956853118.html

Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в работу европейских спутников

Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в работу европейских спутников - РИА Новости, 02.07.2024

Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в работу европейских спутников

В Кремле не в курсе о структурах ООН, которые осуждают какие-либо вмешательства со стороны России в работу европейских спутниковых систем, заявил... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:37

2024-07-02T13:37

2024-07-02T14:16

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дмитрий песков

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Кремле не в курсе о структурах ООН, которые осуждают какие-либо вмешательства со стороны России в работу европейских спутниковых систем, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Журналисты задали вопрос Пескову о том, как в Кремле могут прокомментировать, что одна из структур ООН выступила с осуждением серии инцидентов якобы российского вмешательства в работу спутниковых систем европейских стран, потребовав прекратить такие действия со стороны России. Песков также попросил уточнить, о какой структуре ООН идет речь. "Я не знаю. Мне об этом неизвестно. Нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не знаю, о каких структурах идет речь... Не считаю возможным, что-либо говорить на эту тему", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240702/posolstvo-1956776729.html

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россия, дмитрий песков, оон, европа, в мире