https://ria.ru/20240702/peskov-1956853118.html
Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в работу европейских спутников
Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в работу европейских спутников - РИА Новости, 02.07.2024
Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в работу европейских спутников
В Кремле не в курсе о структурах ООН, которые осуждают какие-либо вмешательства со стороны России в работу европейских спутниковых систем, заявил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:37
2024-07-02T13:37
2024-07-02T14:16
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Кремле не в курсе о структурах ООН, которые осуждают какие-либо вмешательства со стороны России в работу европейских спутниковых систем, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Журналисты задали вопрос Пескову о том, как в Кремле могут прокомментировать, что одна из структур ООН выступила с осуждением серии инцидентов якобы российского вмешательства в работу спутниковых систем европейских стран, потребовав прекратить такие действия со стороны России. Песков также попросил уточнить, о какой структуре ООН идет речь. "Я не знаю. Мне об этом неизвестно. Нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не знаю, о каких структурах идет речь... Не считаю возможным, что-либо говорить на эту тему", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, дмитрий песков, оон, европа, в мире
Россия, Дмитрий Песков, ООН, Европа, В мире
Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в работу европейских спутников
Песков: в Кремле не в курсе о вмешательствах РФ в работу спутников Европы
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Кремле не в курсе о структурах ООН, которые осуждают какие-либо вмешательства со стороны России в работу европейских спутниковых систем, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Журналисты задали вопрос Пескову о том, как в Кремле могут прокомментировать, что одна из структур ООН выступила с осуждением серии инцидентов якобы российского вмешательства в работу спутниковых систем европейских стран, потребовав прекратить такие действия со стороны России. Песков также попросил уточнить, о какой структуре ООН идет речь.
"Я не знаю. Мне об этом неизвестно. Нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не знаю, о каких структурах идет речь... Не считаю возможным, что-либо говорить на эту тему", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.