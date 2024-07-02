https://ria.ru/20240702/peskov-1956851777.html
Песков прокомментировал возможность переговоров Сирии и Турции
Песков прокомментировал возможность переговоров Сирии и Турции - РИА Новости, 02.07.2024
Песков прокомментировал возможность переговоров Сирии и Турции
Кремлю пока нечего сообщить по поводу возможного проведения переговоров между Сирией и Турцией в Багдаде при посредничестве России, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:29
2024-07-02T13:29
2024-07-02T13:29
россия
сирия
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кремлю пока нечего сообщить по поводу возможного проведения переговоров между Сирией и Турцией в Багдаде при посредничестве России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока нам нечего сообщить на этот счет вам", - сказал Песков журналистам. Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим". Отмечается, что очередная встреча ожидается в Багдаде. В понедельник газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что президенты Турции и Сирии могут провести встречу при содействии России.
https://ria.ru/20240628/erdogan-1956117183.html
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россия, сирия, турция, дмитрий песков
Россия, Сирия, Турция, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возможность переговоров Сирии и Турции
Песков: Кремлю пока нечего сообщить о возможной встрече Сирии и Турции в Багдаде
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кремлю пока нечего сообщить по поводу возможного проведения переговоров между Сирией и Турцией в Багдаде при посредничестве России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока нам нечего сообщить на этот счет вам", - сказал Песков журналистам.
Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим". Отмечается, что очередная встреча ожидается в Багдаде. В понедельник газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что президенты Турции и Сирии могут провести встречу при содействии России.