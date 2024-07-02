https://ria.ru/20240702/peskov-1956850352.html

Москва и Дели стремятся к сотрудничеству в разных сферах, заявил Песков

Москва и Дели стремятся к сотрудничеству в разных сферах, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2024

Москва и Дели стремятся к сотрудничеству в разных сферах, заявил Песков

У Москвы и Дели есть политическая воля развивать отношения в самых разных сферах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:24

2024-07-02T13:24

2024-07-02T13:24

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. У Москвы и Дели есть политическая воля развивать отношения в самых разных сферах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Самые разные области сотрудничества, которые имеется в виду развивать (между РФ и Индией), на что имеется обоюдная политическая воля", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240321/modi-1934681481.html

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