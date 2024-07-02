https://ria.ru/20240702/peskov-1956850352.html
Москва и Дели стремятся к сотрудничеству в разных сферах, заявил Песков
Москва и Дели стремятся к сотрудничеству в разных сферах, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2024
Москва и Дели стремятся к сотрудничеству в разных сферах, заявил Песков
У Москвы и Дели есть политическая воля развивать отношения в самых разных сферах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:24
2024-07-02T13:24
2024-07-02T13:24
россия
москва
дели
дмитрий песков
политика
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. У Москвы и Дели есть политическая воля развивать отношения в самых разных сферах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Самые разные области сотрудничества, которые имеется в виду развивать (между РФ и Индией), на что имеется обоюдная политическая воля", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240321/modi-1934681481.html
россия
москва
дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дели, дмитрий песков, политика, в мире, экономика
Россия, Москва, Дели, Дмитрий Песков, Политика, В мире, Экономика
Москва и Дели стремятся к сотрудничеству в разных сферах, заявил Песков
Песков: у Москвы и Дели есть желание развивать отношения в разных сферах