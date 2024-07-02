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Москва и Дели стремятся к сотрудничеству в разных сферах, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2024
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13:24 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/peskov-1956850352.html
Москва и Дели стремятся к сотрудничеству в разных сферах, заявил Песков
Москва и Дели стремятся к сотрудничеству в разных сферах, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2024
Москва и Дели стремятся к сотрудничеству в разных сферах, заявил Песков
У Москвы и Дели есть политическая воля развивать отношения в самых разных сферах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:24
2024-07-02T13:24
россия
москва
дели
дмитрий песков
политика
в мире
экономика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. У Москвы и Дели есть политическая воля развивать отношения в самых разных сферах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Самые разные области сотрудничества, которые имеется в виду развивать (между РФ и Индией), на что имеется обоюдная политическая воля", - сказал Песков журналистам.
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россия, москва, дели, дмитрий песков, политика, в мире, экономика
Россия, Москва, Дели, Дмитрий Песков, Политика, В мире, Экономика
Москва и Дели стремятся к сотрудничеству в разных сферах, заявил Песков

Песков: у Москвы и Дели есть желание развивать отношения в разных сферах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. У Москвы и Дели есть политическая воля развивать отношения в самых разных сферах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Самые разные области сотрудничества, которые имеется в виду развивать (между РФ и Индией), на что имеется обоюдная политическая воля", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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РоссияМоскваДелиДмитрий ПесковПолитикаВ миреЭкономика
 
 
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