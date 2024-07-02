Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/peskov-1956849978.html
В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев
В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев - РИА Новости, 02.07.2024
В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев
Венгерская администрация премьера Виктора Орбана перед его поездкой в Киев не контактировала с администрацией президента РФ, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:23
2024-07-02T13:23
киев
россия
венгрия
виктор орбан
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Венгерская администрация премьера Виктора Орбана перед его поездкой в Киев не контактировала с администрацией президента РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Премьер Венгрии Виктор Орбан находится с первым за десять лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений. "Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли какие-то контакты между венгерской администрацией и администрацией президента РФ перед поездкой Орбана в Киев.
https://ria.ru/20240702/peskov-1956849121.html
киев
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков
Киев, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев

Песков: администрация Орбана перед поездкой в Киев не контактировала с Кремлем

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Венгерская администрация премьера Виктора Орбана перед его поездкой в Киев не контактировала с администрацией президента РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Премьер Венгрии Виктор Орбан находится с первым за десять лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.
"Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли какие-то контакты между венгерской администрацией и администрацией президента РФ перед поездкой Орбана в Киев.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
У Кремля нет ожиданий от визита премьера Венгрии в Киев, заявил Песков
13:21
 
КиевРоссияВенгрияВиктор ОрбанДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала