https://ria.ru/20240702/peskov-1956849978.html
В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев
В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев - РИА Новости, 02.07.2024
В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев
Венгерская администрация премьера Виктора Орбана перед его поездкой в Киев не контактировала с администрацией президента РФ, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:23
2024-07-02T13:23
2024-07-02T13:23
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виктор орбан
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Венгерская администрация премьера Виктора Орбана перед его поездкой в Киев не контактировала с администрацией президента РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Премьер Венгрии Виктор Орбан находится с первым за десять лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений. "Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли какие-то контакты между венгерской администрацией и администрацией президента РФ перед поездкой Орбана в Киев.
https://ria.ru/20240702/peskov-1956849121.html
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киев, россия, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков
Киев, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев
Песков: администрация Орбана перед поездкой в Киев не контактировала с Кремлем