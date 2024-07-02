https://ria.ru/20240702/peskov-1956849978.html

В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев

В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев - РИА Новости, 02.07.2024

В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев

Венгерская администрация премьера Виктора Орбана перед его поездкой в Киев не контактировала с администрацией президента РФ, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:23

2024-07-02T13:23

2024-07-02T13:23

киев

россия

венгрия

виктор орбан

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Венгерская администрация премьера Виктора Орбана перед его поездкой в Киев не контактировала с администрацией президента РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Премьер Венгрии Виктор Орбан находится с первым за десять лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений. "Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли какие-то контакты между венгерской администрацией и администрацией президента РФ перед поездкой Орбана в Киев.

https://ria.ru/20240702/peskov-1956849121.html

киев

россия

венгрия

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киев, россия, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков