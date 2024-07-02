https://ria.ru/20240702/peskov-1956849121.html

У Кремля нет ожиданий от визита премьера Венгрии в Киев, заявил Песков

У Кремля нет ожиданий от визита премьера Венгрии в Киев, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2024

У Кремля нет ожиданий от визита премьера Венгрии в Киев, заявил Песков

У Кремля нет никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:21

2024-07-02T13:21

2024-07-02T13:21

венгрия

киев

россия

виктор орбан

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. У Кремля нет никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы ничего не ожидаем. Это не нам, наверное, надо комментировать. Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что ожидают в Кремле от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Ранее во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где обсудит с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.

https://ria.ru/20240702/peskov-1956846797.html

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венгрия, киев, россия, виктор орбан, дмитрий песков, владимир зеленский, евросоюз