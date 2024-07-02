https://ria.ru/20240702/peskov-1956846797.html

Песков прокомментировал визит премьера Венгрии в Киев

Песков прокомментировал визит премьера Венгрии в Киев - РИА Новости, 02.07.2024

Песков прокомментировал визит премьера Венгрии в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:13

2024-07-02T13:13

2024-07-02T13:21

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя его визит в Киев."В данном случае, я думаю, здесь будут превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии. В этом плане Орбан, конечно, хорошо известен как политик, который весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны", - сказал Песков.Ранее во вторник Орбан прибыл в Киев, где обсудит с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.

https://ria.ru/20240702/peskov-1956849121.html

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в мире, венгрия, киев, дмитрий песков, россия, виктор орбан, владимир зеленский