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Песков прокомментировал визит премьера Венгрии в Киев
Песков прокомментировал визит премьера Венгрии в Киев - РИА Новости, 02.07.2024
Песков прокомментировал визит премьера Венгрии в Киев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:13
2024-07-02T13:13
2024-07-02T13:21
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя его визит в Киев."В данном случае, я думаю, здесь будут превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии. В этом плане Орбан, конечно, хорошо известен как политик, который весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны", - сказал Песков.Ранее во вторник Орбан прибыл в Киев, где обсудит с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.
https://ria.ru/20240702/peskov-1956849121.html
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Песков прокомментировал визит премьера Венгрии в Киев
Песков: Орбан умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны