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Песков прокомментировал визит премьера Венгрии в Киев - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 02.07.2024 (обновлено: 13:21 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/peskov-1956846797.html
Песков прокомментировал визит премьера Венгрии в Киев
Песков прокомментировал визит премьера Венгрии в Киев - РИА Новости, 02.07.2024
Песков прокомментировал визит премьера Венгрии в Киев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:13
2024-07-02T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
киев
дмитрий песков
россия
виктор орбан
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя его визит в Киев."В данном случае, я думаю, здесь будут превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии. В этом плане Орбан, конечно, хорошо известен как политик, который весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны", - сказал Песков.Ранее во вторник Орбан прибыл в Киев, где обсудит с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.
https://ria.ru/20240702/peskov-1956849121.html
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в мире, венгрия, киев, дмитрий песков, россия, виктор орбан, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Киев, Дмитрий Песков, Россия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
Песков прокомментировал визит премьера Венгрии в Киев

Песков: Орбан умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя его визит в Киев.
"В данном случае, я думаю, здесь будут превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии. В этом плане Орбан, конечно, хорошо известен как политик, который весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны", - сказал Песков.
Ранее во вторник Орбан прибыл в Киев, где обсудит с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
У Кремля нет ожиданий от визита премьера Венгрии в Киев, заявил Песков
13:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияКиевДмитрий ПесковРоссияВиктор ОрбанВладимир Зеленский
 
 
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