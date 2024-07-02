https://ria.ru/20240702/park-1956738239.html

Семейный парк отдыха открыли в отдаленном селе Сургутского района Югры

Семейный парк отдыха открыли в отдаленном селе Сургутского района Югры - РИА Новости, 02.07.2024

Семейный парк отдыха открыли в отдаленном селе Сургутского района Югры

Современный семейный парк отдыха стоимостью 58 миллионов рублей открыли в отдаленном поселении Сытомино Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:20

2024-07-02T14:20

2024-07-02T14:20

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956736158_0:155:1000:718_1920x0_80_0_0_36ca60003def6319c8066408dd0de790.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Современный семейный парк отдыха стоимостью 58 миллионов рублей открыли в отдаленном поселении Сытомино Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Это была инициатива жителей, они попросили сделать в поселении зону отдыха. В 2023 году мы приступили к работам. Подготовили площадку, установили скамейки, качели, малые архитектурные формы, сделали освещение и видеонаблюдение. Есть сцена и помещение для артистов, что позволит проводить здесь концерты и другие массовые мероприятия", - приводит слова Трубецкого администрация района. Как добавил глава в своем Telegram-канале, парк расположился на площади 4,7 тысячи квадратных метров. Дополнительно озеленена прогулочная аллея и отдельные части парка – высажено порядка двух тысяч кустарников и засеян газон. Общая стоимость современной локации – 58 миллионов рублей, отметил Трубецкой. Он подчеркнул, что общественное пространство на берегу реки стало подарком к 100-летию поселения. По данным властей, проект разрабатывался с учетом пожеланий местных жителей и был реализован в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды". Как отметил Трубецкой, в текущем году в планах благоустроить еще восемь общественных пространств района.

https://ria.ru/20240613/tsentr-1952543044.html

https://ria.ru/20240410/remont-1939027865.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ