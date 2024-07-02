https://ria.ru/20240702/park-1956738239.html
Семейный парк отдыха открыли в отдаленном селе Сургутского района Югры
Семейный парк отдыха открыли в отдаленном селе Сургутского района Югры - РИА Новости, 02.07.2024
Семейный парк отдыха открыли в отдаленном селе Сургутского района Югры
Современный семейный парк отдыха стоимостью 58 миллионов рублей открыли в отдаленном поселении Сытомино Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:20
2024-07-02T14:20
2024-07-02T14:20
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Современный семейный парк отдыха стоимостью 58 миллионов рублей открыли в отдаленном поселении Сытомино Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Это была инициатива жителей, они попросили сделать в поселении зону отдыха. В 2023 году мы приступили к работам. Подготовили площадку, установили скамейки, качели, малые архитектурные формы, сделали освещение и видеонаблюдение. Есть сцена и помещение для артистов, что позволит проводить здесь концерты и другие массовые мероприятия", - приводит слова Трубецкого администрация района. Как добавил глава в своем Telegram-канале, парк расположился на площади 4,7 тысячи квадратных метров. Дополнительно озеленена прогулочная аллея и отдельные части парка – высажено порядка двух тысяч кустарников и засеян газон. Общая стоимость современной локации – 58 миллионов рублей, отметил Трубецкой. Он подчеркнул, что общественное пространство на берегу реки стало подарком к 100-летию поселения. По данным властей, проект разрабатывался с учетом пожеланий местных жителей и был реализован в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды". Как отметил Трубецкой, в текущем году в планах благоустроить еще восемь общественных пространств района.
https://ria.ru/20240613/tsentr-1952543044.html
https://ria.ru/20240410/remont-1939027865.html
сургутский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Современный семейный парк отдыха стоимостью 58 миллионов рублей открыли в отдаленном поселении Сытомино Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Это была инициатива жителей, они попросили сделать в поселении зону отдыха. В 2023 году мы приступили к работам. Подготовили площадку, установили скамейки, качели, малые архитектурные формы, сделали освещение и видеонаблюдение. Есть сцена и помещение для артистов, что позволит проводить здесь концерты и другие массовые мероприятия", - приводит слова Трубецкого администрация района.
Как добавил глава в своем Telegram-канале, парк расположился на площади 4,7 тысячи квадратных метров. Дополнительно озеленена прогулочная аллея и отдельные части парка – высажено порядка двух тысяч кустарников и засеян газон. Общая стоимость современной локации – 58 миллионов рублей, отметил Трубецкой.
Он подчеркнул, что общественное пространство на берегу реки стало подарком к 100-летию поселения.
По данным властей, проект разрабатывался с учетом пожеланий местных жителей и был реализован в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".
Как отметил Трубецкой, в текущем году в планах благоустроить еще восемь общественных пространств района.