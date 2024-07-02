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Шеф Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине
Шеф Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 02.07.2024
Шеф Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине
В новый пакет американской военной помощи киевскому режиму войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и снаряды, заявил глава Пентагона Ллойд Остин РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:03
2024-07-02T18:03
2024-07-02T20:25
специальная военная операция на украине
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рустем умеров
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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. В новый пакет американской военной помощи киевскому режиму войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и снаряды, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым в Вашингтоне."Данный пакет будет включать дополнительные перехватчики ПВО, противотанковые вооружения, а также критически важные боеприпасы из нашего арсенала", — сказал он.В преддверии предстоящего саммита НАТО Остин подчеркнул, что США и союзники намерены "выстроить мост" для будущего вступления Украины в альянс.В середине июня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объявил, что Вашингтон будет поставлять Киеву системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересам остальных союзников. Он уточнил, что речь идет о передаче зенитных ракет, а не самих комплексов.Владимир Зеленский тогда же заявлял, что ВСУ необходимы минимум семь ЗРК Patriot для "закрытия неба над Украиной", но в минувшее воскресенье он признал: эти системы не могут бороться с российскими корректируемыми авиабомбами.По его словам, ракеты Patriot стоят около трех миллионов долларов за штуку, а "КАБов может быть тысячи, поэтому нельзя рассчитывать на дорогостоящую американскую ПВО".В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
https://ria.ru/20240629/ukraina-1956265618.html
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Шеф Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине
Остин: в новый пакет помощи ВСУ войдут средства ПВО и противотанковые вооружения