https://ria.ru/20240702/paket-1956937416.html

Шеф Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине

Шеф Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 02.07.2024

Шеф Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине

В новый пакет американской военной помощи киевскому режиму войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и снаряды, заявил глава Пентагона Ллойд Остин РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:03

2024-07-02T18:03

2024-07-02T20:25

специальная военная операция на украине

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. В новый пакет американской военной помощи киевскому режиму войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и снаряды, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым в Вашингтоне."Данный пакет будет включать дополнительные перехватчики ПВО, противотанковые вооружения, а также критически важные боеприпасы из нашего арсенала", — сказал он.В преддверии предстоящего саммита НАТО Остин подчеркнул, что США и союзники намерены "выстроить мост" для будущего вступления Украины в альянс.В середине июня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объявил, что Вашингтон будет поставлять Киеву системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересам остальных союзников. Он уточнил, что речь идет о передаче зенитных ракет, а не самих комплексов.Владимир Зеленский тогда же заявлял, что ВСУ необходимы минимум семь ЗРК Patriot для "закрытия неба над Украиной", но в минувшее воскресенье он признал: эти системы не могут бороться с российскими корректируемыми авиабомбами.По его словам, ракеты Patriot стоят около трех миллионов долларов за штуку, а "КАБов может быть тысячи, поэтому нельзя рассчитывать на дорогостоящую американскую ПВО".В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.

https://ria.ru/20240629/ukraina-1956265618.html

https://ria.ru/20240702/svo-1956856722.html

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