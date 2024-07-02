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Шеф Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 02.07.2024 (обновлено: 20:25 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/paket-1956937416.html
Шеф Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине
Шеф Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 02.07.2024
Шеф Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине
В новый пакет американской военной помощи киевскому режиму войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и снаряды, заявил глава Пентагона Ллойд Остин РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:03
2024-07-02T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
сша
ллойд остин
рустем умеров
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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. В новый пакет американской военной помощи киевскому режиму войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и снаряды, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым в Вашингтоне."Данный пакет будет включать дополнительные перехватчики ПВО, противотанковые вооружения, а также критически важные боеприпасы из нашего арсенала", — сказал он.В преддверии предстоящего саммита НАТО Остин подчеркнул, что США и союзники намерены "выстроить мост" для будущего вступления Украины в альянс.В середине июня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объявил, что Вашингтон будет поставлять Киеву системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересам остальных союзников. Он уточнил, что речь идет о передаче зенитных ракет, а не самих комплексов.Владимир Зеленский тогда же заявлял, что ВСУ необходимы минимум семь ЗРК Patriot для "закрытия неба над Украиной", но в минувшее воскресенье он признал: эти системы не могут бороться с российскими корректируемыми авиабомбами.По его словам, ракеты Patriot стоят около трех миллионов долларов за штуку, а "КАБов может быть тысячи, поэтому нельзя рассчитывать на дорогостоящую американскую ПВО".В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
https://ria.ru/20240629/ukraina-1956265618.html
https://ria.ru/20240702/svo-1956856722.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, сша, ллойд остин, рустем умеров, нато, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, США, Ллойд Остин, Рустем Умеров, НАТО, Джон Кирби
Шеф Пентагона раскрыл состав нового пакета помощи Украине

Остин: в новый пакет помощи ВСУ войдут средства ПВО и противотанковые вооружения

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. В новый пакет американской военной помощи киевскому режиму войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и снаряды, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым в Вашингтоне.
"Данный пакет будет включать дополнительные перехватчики ПВО, противотанковые вооружения, а также критически важные боеприпасы из нашего арсенала", — сказал он.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с февраля 2022 года
29 июня, 08:16
В преддверии предстоящего саммита НАТО Остин подчеркнул, что США и союзники намерены "выстроить мост" для будущего вступления Украины в альянс.

Саммит НАТО состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

В середине июня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объявил, что Вашингтон будет поставлять Киеву системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересам остальных союзников. Он уточнил, что речь идет о передаче зенитных ракет, а не самих комплексов.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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Вчера, 13:51
Владимир Зеленский тогда же заявлял, что ВСУ необходимы минимум семь ЗРК Patriot для "закрытия неба над Украиной", но в минувшее воскресенье он признал: эти системы не могут бороться с российскими корректируемыми авиабомбами.
По его словам, ракеты Patriot стоят около трех миллионов долларов за штуку, а "КАБов может быть тысячи, поэтому нельзя рассчитывать на дорогостоящую американскую ПВО".
В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Европу пришло возмездие за вооружение Зеленского
24 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныСШАЛлойд ОстинРустем УмеровНАТОДжон Кирби
 
 
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