https://ria.ru/20240702/paket-1956929780.html

США намерены объявить о выделении нового пакета помощи Киеву

США намерены объявить о выделении нового пакета помощи Киеву - РИА Новости, 02.07.2024

США намерены объявить о выделении нового пакета помощи Киеву

США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на главу РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:33

2024-07-02T17:33

2024-07-02T17:44

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.Какие конкретно вооружения будут включены в данный транш помощи, не уточняется.Заявление Остина было сделано на фоне проходящего во вторник визита главы минобороны Украины Рустема Умерова и главы офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон, а также намеченного на 9-11 июля саммита НАТО.

https://ria.ru/20240702/ukraina-1956772996.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, украина