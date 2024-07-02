Рейтинг@Mail.ru
США намерены объявить о выделении нового пакета помощи Киеву - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 02.07.2024 (обновлено: 17:44 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/paket-1956929780.html
США намерены объявить о выделении нового пакета помощи Киеву
США намерены объявить о выделении нового пакета помощи Киеву - РИА Новости, 02.07.2024
США намерены объявить о выделении нового пакета помощи Киеву
США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на главу РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:33
2024-07-02T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
министерство обороны сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.Какие конкретно вооружения будут включены в данный транш помощи, не уточняется.Заявление Остина было сделано на фоне проходящего во вторник визита главы минобороны Украины Рустема Умерова и главы офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон, а также намеченного на 9-11 июля саммита НАТО.
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956772996.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Министерство обороны США, Украина
США намерены объявить о выделении нового пакета помощи Киеву

США намерены объявить о выделении пакета помощи Киеву на сумму 2,3 млрд долларов

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.
Какие конкретно вооружения будут включены в данный транш помощи, не уточняется.
Заявление Остина было сделано на фоне проходящего во вторник визита главы минобороны Украины Рустема Умерова и главы офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон, а также намеченного на 9-11 июля саммита НАТО.
Монумент независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Хуже дефолта. Украинцев предупредили о накинутой "удавке"
Вчера, 04:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМинистерство обороны СШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала