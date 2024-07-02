https://ria.ru/20240702/osy-1956883310.html

В детском саду в Москве шестерых детей покусали осы

В детском саду в Москве шестерых детей покусали осы - РИА Новости, 02.07.2024

В детском саду в Москве шестерых детей покусали осы

Шестерых воспитанников детского сада в Москве покусали осы, им госпитализация не потребовалась, сообщил РИА Новости директор школы №1505, к которой относится... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:15

2024-07-02T15:15

2024-07-02T15:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шестерых воспитанников детского сада в Москве покусали осы, им госпитализация не потребовалась, сообщил РИА Новости директор школы №1505, к которой относится детсад, Григорий Шандалов. "Во время дневной прогулки в детском саду школы №1505 шестерых воспитанников покусали осы. Сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся родителям. Прибывшие врачи осмотрели всех детей, госпитализация никому из них не потребовалась", - рассказал Шандалов. Он отметил, что некоторые родители забрали детей домой для дальнейшего наблюдения. Также на месте уже работает служба дезинсекции, специалисты проводят тщательный осмотр всей территории с последующей обработкой.

https://ria.ru/20240428/vospitatel-1942904323.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва