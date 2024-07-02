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В детском саду в Москве шестерых детей покусали осы - РИА Новости, 02.07.2024
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15:15 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/osy-1956883310.html
В детском саду в Москве шестерых детей покусали осы
В детском саду в Москве шестерых детей покусали осы - РИА Новости, 02.07.2024
В детском саду в Москве шестерых детей покусали осы
Шестерых воспитанников детского сада в Москве покусали осы, им госпитализация не потребовалась, сообщил РИА Новости директор школы №1505, к которой относится... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:15
2024-07-02T15:15
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шестерых воспитанников детского сада в Москве покусали осы, им госпитализация не потребовалась, сообщил РИА Новости директор школы №1505, к которой относится детсад, Григорий Шандалов. "Во время дневной прогулки в детском саду школы №1505 шестерых воспитанников покусали осы. Сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся родителям. Прибывшие врачи осмотрели всех детей, госпитализация никому из них не потребовалась", - рассказал Шандалов. Он отметил, что некоторые родители забрали детей домой для дальнейшего наблюдения. Также на месте уже работает служба дезинсекции, специалисты проводят тщательный осмотр всей территории с последующей обработкой.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В детском саду в Москве шестерых детей покусали осы

В Москве шестерых воспитанников детсада покусали осы во время дневной прогулки

© Depositphotos.com / nataba16Укус осы
Укус осы - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Depositphotos.com / nataba16
Укус осы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шестерых воспитанников детского сада в Москве покусали осы, им госпитализация не потребовалась, сообщил РИА Новости директор школы №1505, к которой относится детсад, Григорий Шандалов.
"Во время дневной прогулки в детском саду школы №1505 шестерых воспитанников покусали осы. Сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся родителям. Прибывшие врачи осмотрели всех детей, госпитализация никому из них не потребовалась", - рассказал Шандалов.
Он отметил, что некоторые родители забрали детей домой для дальнейшего наблюдения. Также на месте уже работает служба дезинсекции, специалисты проводят тщательный осмотр всей территории с последующей обработкой.
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