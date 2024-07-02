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Орбан назвал мир на Украине главной темой при председательстве Венгрии в ЕС
Орбан назвал мир на Украине главной темой при председательстве Венгрии в ЕС - РИА Новости, 02.07.2024
Орбан назвал мир на Украине главной темой при председательстве Венгрии в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:43
2024-07-02T14:43
2024-07-02T17:42
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС.Премьер Венгрии Виктор Орбан находится с первым за двенадцать лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений."Я думаю, это самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства - вопрос войны и мира между Россией и Украиной", - сказал Орбан на встрече, видеозапись которой опубликовал Владимир Зеленский в Telegram-канале.Орбан также добавил, что "хотел бы воспользоваться встречей чтобы обсудить ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим в Украине", и обговорить, "как им помочь".
https://ria.ru/20240702/orban-1956860244.html
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Орбан назвал мир на Украине главной темой при председательстве Венгрии в ЕС
Орбан: вопрос мира на Украине будет главным при председательстве Венгрии в ЕС