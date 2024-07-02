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Орбан назвал мир на Украине главной темой при председательстве Венгрии в ЕС - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 02.07.2024 (обновлено: 17:42 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/orban-1956870696.html
Орбан назвал мир на Украине главной темой при председательстве Венгрии в ЕС
Орбан назвал мир на Украине главной темой при председательстве Венгрии в ЕС - РИА Новости, 02.07.2024
Орбан назвал мир на Украине главной темой при председательстве Венгрии в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:43
2024-07-02T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
евросоюз
киев
виктор орбан
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС.Премьер Венгрии Виктор Орбан находится с первым за двенадцать лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений."Я думаю, это самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства - вопрос войны и мира между Россией и Украиной", - сказал Орбан на встрече, видеозапись которой опубликовал Владимир Зеленский в Telegram-канале.Орбан также добавил, что "хотел бы воспользоваться встречей чтобы обсудить ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим в Украине", и обговорить, "как им помочь".
https://ria.ru/20240702/orban-1956860244.html
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в мире, украина, венгрия, евросоюз, киев, виктор орбан, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
Орбан назвал мир на Украине главной темой при председательстве Венгрии в ЕС

Орбан: вопрос мира на Украине будет главным при председательстве Венгрии в ЕС

© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Киеве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС.
Премьер Венгрии Виктор Орбан находится с первым за двенадцать лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.
"Я думаю, это самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства - вопрос войны и мира между Россией и Украиной", - сказал Орбан на встрече, видеозапись которой опубликовал Владимир Зеленский в Telegram-канале.
Орбан также добавил, что "хотел бы воспользоваться встречей чтобы обсудить ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим в Украине", и обговорить, "как им помочь".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров
Вчера, 14:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияЕвросоюзКиевВиктор ОрбанВладимир Зеленский
 
 
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