https://ria.ru/20240702/orban-1956860244.html

Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров

Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров - РИА Новости, 02.07.2024

Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:01

2024-07-02T14:01

2024-07-02T14:38

специальная военная операция на украине

виктор орбан

украина

в мире

венгрия

владимир зеленский

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_555d8b5506d6b384b015b22047bc1672.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявления политика во время визита в Киев."Венгерский премьер-министр Виктор Орбан попросил <…> Зеленского во время неожиданного визита в Киев рассмотреть быстрое прекращение огня, которое ускорит мирные переговоры", — говорится в сообщении.Премьер Венгрии, председательствующей сейчас в ЕС, приехал в Киев с первым за десять лет визитом. По его словам, они видит своей целью решение задач мира и развития двусторонних отношений.В Кремле на это заметили, что не ожидают от визита Орбана в Киев никаких результатов.

https://ria.ru/20240702/soglashenie-1956858994.html

украина

венгрия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктор орбан, украина, в мире, венгрия, владимир зеленский, киев