https://ria.ru/20240702/orban-1956860244.html
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров - РИА Новости, 02.07.2024
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:01
2024-07-02T14:01
2024-07-02T14:38
специальная военная операция на украине
виктор орбан
украина
в мире
венгрия
владимир зеленский
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_555d8b5506d6b384b015b22047bc1672.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявления политика во время визита в Киев."Венгерский премьер-министр Виктор Орбан попросил <…> Зеленского во время неожиданного визита в Киев рассмотреть быстрое прекращение огня, которое ускорит мирные переговоры", — говорится в сообщении.Премьер Венгрии, председательствующей сейчас в ЕС, приехал в Киев с первым за десять лет визитом. По его словам, они видит своей целью решение задач мира и развития двусторонних отношений.В Кремле на это заметили, что не ожидают от визита Орбана в Киев никаких результатов.
https://ria.ru/20240702/soglashenie-1956858994.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af65cf71f8f07b96af7a4a2a5272dff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, украина, в мире, венгрия, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, Виктор Орбан, Украина, В мире, Венгрия, Владимир Зеленский, Киев
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров
Орбан: прекращение огня на Украине может ускорить мирные переговоры