Рейтинг@Mail.ru
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 02.07.2024 (обновлено: 14:38 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/orban-1956860244.html
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров - РИА Новости, 02.07.2024
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:01
2024-07-02T14:38
специальная военная операция на украине
виктор орбан
украина
в мире
венгрия
владимир зеленский
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_555d8b5506d6b384b015b22047bc1672.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявления политика во время визита в Киев."Венгерский премьер-министр Виктор Орбан попросил &lt;…&gt; Зеленского во время неожиданного визита в Киев рассмотреть быстрое прекращение огня, которое ускорит мирные переговоры", — говорится в сообщении.Премьер Венгрии, председательствующей сейчас в ЕС, приехал в Киев с первым за десять лет визитом. По его словам, они видит своей целью решение задач мира и развития двусторонних отношений.В Кремле на это заметили, что не ожидают от визита Орбана в Киев никаких результатов.
https://ria.ru/20240702/soglashenie-1956858994.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af65cf71f8f07b96af7a4a2a5272dff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор орбан, украина, в мире, венгрия, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, Виктор Орбан, Украина, В мире, Венгрия, Владимир Зеленский, Киев
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров

Орбан: прекращение огня на Украине может ускорить мирные переговоры

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявления политика во время визита в Киев.
«
"Венгерский премьер-министр Виктор Орбан попросил <…> Зеленского во время неожиданного визита в Киев рассмотреть быстрое прекращение огня, которое ускорит мирные переговоры", — говорится в сообщении.
Премьер Венгрии, председательствующей сейчас в ЕС, приехал в Киев с первым за десять лет визитом. По его словам, они видит своей целью решение задач мира и развития двусторонних отношений.
В Кремле на это заметили, что не ожидают от визита Орбана в Киев никаких результатов.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Венгрия хочет подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной
13:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВиктор ОрбанУкраинаВ миреВенгрияВладимир ЗеленскийКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала