https://ria.ru/20240702/orban-1956790580.html

Орбан прибыл в Киев

Орбан прибыл в Киев - РИА Новости, 02.07.2024

Орбан прибыл в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где проведет переговоры с Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши, которого... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T09:32

2024-07-02T09:32

2024-07-02T12:27

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киев

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БУДАПЕШТ, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где проведет переговоры с Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши, которого цитирует агентство MTI. "Важнейшей темой обсуждения станет возможность установления мира. Виктор Орбан и Владимир Зеленский также обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских отношений", — сказал Хаваши. В начале года глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев и Будапешт заинтересованы во встрече на высшем уровне, чтобы "открыть новую страницу венгерско-украинских отношений". В Будапеште возможность такой встрече увязали с тем, что Киев должен выполнить требования по восстановлению прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.В декабре 2023 года Орбан и Зеленский виделись в Аргентине на полях инаугурации президента Хавьера Милея, но венгерский премьер после этого говорил, что они только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.

https://ria.ru/20240701/orban-1956762606.html

https://ria.ru/20240702/konferentsiya-1956788159.html

венгрия

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в мире, венгрия, киев, украина, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз