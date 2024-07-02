Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Орбан посетит Киев и встретится с Зеленским - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 02.07.2024 (обновлено: 03:27 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/orban-1956767044.html
СМИ: Орбан посетит Киев и встретится с Зеленским
СМИ: Орбан посетит Киев и встретится с Зеленским - РИА Новости, 02.07.2024
СМИ: Орбан посетит Киев и встретится с Зеленским
Премьер Венгрии Виктор Орбан во вторник посетит Киев и встретится с Владимиром Зеленским, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T01:12
2024-07-02T03:27
венгрия
киев
виктор орбан
в мире
владимир зеленский
аргентина
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105290_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_7418a3dc3f4c74360925344a8edda732.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан во вторник посетит Киев и встретится с Владимиром Зеленским, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники."Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев во вторник.... Орбан встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками", - сообщили газете три источника, знакомые с ситуацией.Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по ее итогам.В декабре 2023 года Орбан и Зеленский также виделись в Аргентине на полях инаугурации аргентинского президента, после чего венгерский премьер заявил, что разговор нельзя назвать встречей, поскольку они с Зеленским только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно повторял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского, однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия для этого, касающиеся восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.
https://ria.ru/20240701/orban-1956742387.html
https://ria.ru/20240621/orban-1954455715.html
венгрия
киев
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105290_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17bcc7ee0801b6ab83c614da1a3ac283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, киев, виктор орбан, в мире, владимир зеленский, аргентина, петер сийярто
Венгрия, Киев, Виктор Орбан, В мире, Владимир Зеленский, Аргентина, Петер Сийярто
СМИ: Орбан посетит Киев и встретится с Зеленским

FT: Орбан 2 июня посетит Киев и встретится с Зеленским

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан во вторник посетит Киев и встретится с Владимиром Зеленским, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев во вторник.... Орбан встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками", - сообщили газете три источника, знакомые с ситуацией.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Орбан назвал причину спада экономики ЕС
Вчера, 20:46
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по ее итогам.
В декабре 2023 года Орбан и Зеленский также виделись в Аргентине на полях инаугурации аргентинского президента, после чего венгерский премьер заявил, что разговор нельзя назвать встречей, поскольку они с Зеленским только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно повторял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского, однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия для этого, касающиеся восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.
В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Орбан считает, что Запад не сможет победить в конфликте на Украине
21 июня, 11:09
 
ВенгрияКиевВиктор ОрбанВ миреВладимир ЗеленскийАргентинаПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала