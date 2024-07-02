https://ria.ru/20240702/orban-1956767044.html

СМИ: Орбан посетит Киев и встретится с Зеленским

СМИ: Орбан посетит Киев и встретится с Зеленским - РИА Новости, 02.07.2024

СМИ: Орбан посетит Киев и встретится с Зеленским

Премьер Венгрии Виктор Орбан во вторник посетит Киев и встретится с Владимиром Зеленским, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T01:12

2024-07-02T01:12

2024-07-02T03:27

венгрия

киев

виктор орбан

в мире

владимир зеленский

аргентина

петер сийярто

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан во вторник посетит Киев и встретится с Владимиром Зеленским, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники."Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев во вторник.... Орбан встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками", - сообщили газете три источника, знакомые с ситуацией.Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по ее итогам.В декабре 2023 года Орбан и Зеленский также виделись в Аргентине на полях инаугурации аргентинского президента, после чего венгерский премьер заявил, что разговор нельзя назвать встречей, поскольку они с Зеленским только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно повторял, что Венгрия готова к проведению встречи Орбана и Зеленского, однако Киев до сих пор не выполнил необходимые условия для этого, касающиеся восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана посетить Украину. В марте 2023 года Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.

https://ria.ru/20240701/orban-1956742387.html

https://ria.ru/20240621/orban-1954455715.html

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венгрия, киев, виктор орбан, в мире, владимир зеленский, аргентина, петер сийярто