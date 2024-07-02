https://ria.ru/20240702/opros-1956933284.html
Опрос показал снижение доверия к Зеленскому в странах НАТО
Опрос показал снижение доверия к Зеленскому в странах НАТО - РИА Новости, 02.07.2024
Опрос показал снижение доверия к Зеленскому в странах НАТО
Уровень доверия к Владимиру Зеленскому в странах НАТО снизился и на сегодняшний день составляет порядка 40%, свидетельствуют результаты социологического опроса, РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:47
2024-07-02T17:47
2024-07-02T17:47
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Уровень доверия к Владимиру Зеленскому в странах НАТО снизился и на сегодняшний день составляет порядка 40%, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательским институтом Pew Research Center. Опрос был проведен в преддверии намеченного на июль саммита НАТО в Вашингтоне. Согласно его результатам, 40% респондентов считают, что Зеленский "поступает правильно" в вопросах внешней политики, в то время как 48% придерживаются противоположной точки зрения. Как отмечает исследовательская организация, доверие к Зеленскому "значительно упало" в ряде стран Европе и Северной Америке. Сильнее всего рейтинги политика "просели" в Польше (48% в текущем году по сравнению с 70% в предыдущем), Нидерландах (66% против 73%), Германии (54% против 61%), Испании (48% против 55%) и Франции (43% против 50%). При этом консенсуса по вопросу об объемах оказываемой Киеву военной помощи в странах альянса также не наблюдается. Так, лишь четверть опрошенных американцев полагают, что страна оказывает Украине адекватный уровень поддержки, тогда как в Венгрии, примеру, этот показатель достигает 61%. Опрос проводился в период с января по май текущего года среди свыше 44 тысяч совершеннолетних граждан стран НАТО. Погрешность результатов исследования составляет порядка 2 процентных пунктов.
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955636677.html
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в мире, европа, северная америка, владимир зеленский, нато, украина
В мире, Европа, Северная Америка, Владимир Зеленский, НАТО, Украина
Опрос показал снижение доверия к Зеленскому в странах НАТО
Опрос: уровень доверия к Зеленскому в странах НАТО снизился на 40 процентов