https://ria.ru/20240702/opasnost-1956979742.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.07.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников отменили на территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T22:56

2024-07-02T22:56

2024-07-02T22:57

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

белгород

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Опасность была объявлена в 22.26 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

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безопасность, белгородская область, белгород