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Российскую онкологию ждет новая эпоха, заявил академик - РИА Новости, 02.07.2024
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12:59 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/onkologiya-1956842469.html
Российскую онкологию ждет новая эпоха, заявил академик
Российскую онкологию ждет новая эпоха, заявил академик - РИА Новости, 02.07.2024
Российскую онкологию ждет новая эпоха, заявил академик
Российскую онкологию ждет новая эпоха, уже поправлена материальная база онкослужбы, теперь предстоит работать над развитием науки и тиражированием новых... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:59
2024-07-02T12:59
общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российскую онкологию ждет новая эпоха, уже поправлена материальная база онкослужбы, теперь предстоит работать над развитием науки и тиражированием новых технологий в регионы страны, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. Он подчеркнул, что благодаря реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" удалось поправить материальную базу онкослужбы, добиться системного выравнивания. А сейчас самое время обратиться к резервам и потенциалу, который скрыт в науке и кадрах, пояснил Каприн. "После реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" и за счет нового проекта в онкологии, на мой взгляд, наступит новая интересная эпоха", - сказал Каприн. По его словам, онкослужба все ближе подходит к реализации идеи персонифицированной медицины, что становится возможным в том числе благодаря развитию технологий ядерной медицины. В дальнейшем наработки в этой области, а также в области биотехнологий, биоинформатики, нужно тиражировать в регионы страны, чтобы улучшить лечение пациентов, отметил Каприн.
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общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, здоровье - общество
Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук, Здоровье - Общество
Российскую онкологию ждет новая эпоха, заявил академик

Академик РАН Каприн: российскую онкологию ждет новая эпоха

© iStock.com / RidofranzВрач разговаривает с пациенткой с онкологией
Врач разговаривает с пациенткой с онкологией - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / Ridofranz
Врач разговаривает с пациенткой с онкологией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российскую онкологию ждет новая эпоха, уже поправлена материальная база онкослужбы, теперь предстоит работать над развитием науки и тиражированием новых технологий в регионы страны, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.
Он подчеркнул, что благодаря реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" удалось поправить материальную базу онкослужбы, добиться системного выравнивания. А сейчас самое время обратиться к резервам и потенциалу, который скрыт в науке и кадрах, пояснил Каприн.
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"После реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" и за счет нового проекта в онкологии, на мой взгляд, наступит новая интересная эпоха", - сказал Каприн.
По его словам, онкослужба все ближе подходит к реализации идеи персонифицированной медицины, что становится возможным в том числе благодаря развитию технологий ядерной медицины. В дальнейшем наработки в этой области, а также в области биотехнологий, биоинформатики, нужно тиражировать в регионы страны, чтобы улучшить лечение пациентов, отметил Каприн.
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