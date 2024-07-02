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Онколог рассказал о доступности в России препаратов для лечения рака - РИА Новости, 02.07.2024
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13:55 02.07.2024 (обновлено: 13:56 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/onkolog-1956858685.html
Онколог рассказал о доступности в России препаратов для лечения рака
Онколог рассказал о доступности в России препаратов для лечения рака - РИА Новости, 02.07.2024
Онколог рассказал о доступности в России препаратов для лечения рака
Все препараты для противоопухолевого лечения в России доступны – часть импортозамещена, а некоторые продолжают поставляться иностранными компаниями, заменены и... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:55
2024-07-02T13:56
общество
здоровье - общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Все препараты для противоопухолевого лечения в России доступны – часть импортозамещена, а некоторые продолжают поставляться иностранными компаниями, заменены и аппараты для лучевой терапии, которые позволяют облучать пациентов с наименьшим поражающим фактором, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. "Все препараты для противоопухолевого лечения доступны нашим пациентам – некоторые импортозамещены, некоторые продолжают поставляться иностранными компаниями. За это время мы получили очень широкое финансовое обеспечение", - сказал Каприн. Он подчеркнул, что практически везде заменены гамма-установки - аппараты для лучевой терапии, которые были основаны на агрессивном кобальтовом излучении, на современные линейные. Теперь в регионах практически везде есть по два-три линейных ускорителя, которые позволяют облучать пациентов с наименьшим поражающим фактором и даже сокращать курсы лечения за счет оптимизации, отметил Каприн.
https://ria.ru/20240702/kaprin-1956710222.html
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общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Онколог рассказал о доступности в России препаратов для лечения рака

Онколог Каприн: все препараты для противоопухолевого лечения в России доступны

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медсестра держит шприц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Все препараты для противоопухолевого лечения в России доступны – часть импортозамещена, а некоторые продолжают поставляться иностранными компаниями, заменены и аппараты для лучевой терапии, которые позволяют облучать пациентов с наименьшим поражающим фактором, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.
"Все препараты для противоопухолевого лечения доступны нашим пациентам – некоторые импортозамещены, некоторые продолжают поставляться иностранными компаниями. За это время мы получили очень широкое финансовое обеспечение", - сказал Каприн.
Он подчеркнул, что практически везде заменены гамма-установки - аппараты для лучевой терапии, которые были основаны на агрессивном кобальтовом излучении, на современные линейные. Теперь в регионах практически везде есть по два-три линейных ускорителя, которые позволяют облучать пациентов с наименьшим поражающим фактором и даже сокращать курсы лечения за счет оптимизации, отметил Каприн.
Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Андрей Каприн: в российской онкологии начинается новая эпоха
12:00
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАндрей КапринРоссийская академия наукМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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