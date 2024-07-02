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При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина
При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 02.07.2024
При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина
Мужчина получил ранение после атаки беспилотника в селе Безымено Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T22:28
2024-07-02T22:28
2024-07-02T22:28
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белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранение после атаки беспилотника в селе Безымено Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Безымено в результате атаки беспилотника ранен один мирный житель - мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением запястья самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Кроме того, под обстрел попало село Мокрая Орловка, информация о последствиях уточняется.
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина
Гладков: при обстреле села Безымено Белгородской области пострадал мужчина