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При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина

При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 02.07.2024

При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина

Мужчина получил ранение после атаки беспилотника в селе Безымено Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T22:28

2024-07-02T22:28

2024-07-02T22:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчина получил ранение после атаки беспилотника в селе Безымено Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Безымено в результате атаки беспилотника ранен один мирный житель - мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением запястья самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Кроме того, под обстрел попало село Мокрая Орловка, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия