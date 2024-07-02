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Украинские войска обстреляли село в Белгородской области, пострадал человек
Украинские войска обстреляли село в Белгородской области, пострадал человек - РИА Новости, 02.07.2024
Украинские войска обстреляли село в Белгородской области, пострадал человек
Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины села Веселая Лопань Белгородского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:52
2024-07-02T19:52
2024-07-02T19:52
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
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белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 июл — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины села Веселая Лопань Белгородского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Веселая Лопань пострадал один человек. Бригада скорой на месте оказала мужчине с ушибом ноги необходимую помощь, от госпитализации он отказался. В трех частных домовладениях выявлены различные повреждения", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что поселок Октябрьский был повторно атакован украинским дроном. В результате взрыва посечен фасад здания социального объекта и повреждены микроавтобус и три легковых автомобиля на парковке. В селе Малиновка дрон-камикадзе ударил по еще одному социальному объекту, также осколками посечены кузов и лобовое стекло у рядом припаркованной газели. "В селе Устинка от прямого попадания снаряда разрушен частный деревянный дом. В селе Ясные Зори в результате атаки одного БПЛА выбиты окна, повреждены фасад и стены в одном частном доме. Еще в одном многоквартирном доме выбиты окна в одной квартире", - отметил глава региона. По данным губернатора, на местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли село в Белгородской области, пострадал человек
Гладков: при обстреле белгородского села Веселая Лопань ВСУ пострадал человек