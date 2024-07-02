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ВСУ атаковали Запорожскую область
ВСУ атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 02.07.2024
ВСУ атаковали Запорожскую область
Фиксируется украинский обстрел Каменки-Днепровской и окраины села Великая Знаменка в Запорожской области, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:11
2024-07-02T12:11
2024-07-02T12:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Фиксируется украинский обстрел Каменки-Днепровской и окраины села Великая Знаменка в Запорожской области, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Фиксируется террористический обстрел Каменки-Днепровской и окраины села Великая Знаменка со стороны ВСУ. Прошу жителей указанных населенных пунктов сохранять спокойствие, не выходить на улицу, работает ПВО", - написал Балицкий. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил он.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Запорожскую область
Балицкий: ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую и окраину села Великая Знаменка