https://ria.ru/20240702/obstrel-1956830925.html

ВСУ атаковали Запорожскую область

ВСУ атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 02.07.2024

ВСУ атаковали Запорожскую область

Фиксируется украинский обстрел Каменки-Днепровской и окраины села Великая Знаменка в Запорожской области, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:11

2024-07-02T12:11

2024-07-02T12:11

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Фиксируется украинский обстрел Каменки-Днепровской и окраины села Великая Знаменка в Запорожской области, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Фиксируется террористический обстрел Каменки-Днепровской и окраины села Великая Знаменка со стороны ВСУ. Прошу жителей указанных населенных пунктов сохранять спокойствие, не выходить на улицу, работает ПВО", - написал Балицкий. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил он.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия