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Минздрав рассказал о состоянии раненных при обстреле Севастополя 23 июня - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/obstrel-1956810577.html
Минздрав рассказал о состоянии раненных при обстреле Севастополя 23 июня
Минздрав рассказал о состоянии раненных при обстреле Севастополя 23 июня - РИА Новости, 02.07.2024
Минздрав рассказал о состоянии раненных при обстреле Севастополя 23 июня
В больницах остаются 37 человек, пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня, четверо из них в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:52
2024-07-02T10:52
специальная военная операция на украине
севастополь
алексей кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В больницах остаются 37 человек, пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня, четверо из них в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Четверо пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в тяжелом состоянии, всего в стационарах города, федеральных центрах и московских больницах лечение проходят 37 человек", - сказал Кузнецов журналистам. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из них двое дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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севастополь, алексей кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Алексей Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии раненных при обстреле Севастополя 23 июня

Минздрав: 4 пострадавших при обстреле Севастополя остаются в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В больницах остаются 37 человек, пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня, четверо из них в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Четверо пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в тяжелом состоянии, всего в стационарах города, федеральных центрах и московских больницах лечение проходят 37 человек", - сказал Кузнецов журналистам.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из них двое дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольАлексей КузнецовСледственный комитет России (СК РФ)Обстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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