https://ria.ru/20240702/obstrel-1956810577.html

Минздрав рассказал о состоянии раненных при обстреле Севастополя 23 июня

Минздрав рассказал о состоянии раненных при обстреле Севастополя 23 июня - РИА Новости, 02.07.2024

Минздрав рассказал о состоянии раненных при обстреле Севастополя 23 июня

В больницах остаются 37 человек, пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня, четверо из них в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:52

2024-07-02T10:52

2024-07-02T10:52

специальная военная операция на украине

севастополь

алексей кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В больницах остаются 37 человек, пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня, четверо из них в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Четверо пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в тяжелом состоянии, всего в стационарах города, федеральных центрах и московских больницах лечение проходят 37 человек", - сказал Кузнецов журналистам. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из них двое дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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севастополь, алексей кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия