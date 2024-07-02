https://ria.ru/20240702/obstrel-1956809131.html

ВСУ около 130 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

ВСУ около 130 раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 02.07.2024

ВСУ около 130 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области не менее 130 раз, 1 человек погиб,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:45

2024-07-02T10:45

2024-07-02T10:45

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области не менее 130 раз, 1 человек погиб, девять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 1 июля по 7 муниципалитетам региона было выпущено 89 снарядов, также были зафиксированы атаки с использованием 41 беспилотника. На территории Шебекинского городского округа из-за атак со стороны Украины один человек погиб, двое ранены. В Белгороде пострадали семь человек. В статистике глава региона не привел количество выпущенных снарядов по Белгороду. За отчетный день различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 58 частных домовладениях, магазине, нескольких инфраструктурных объектах, 29 транспортных средствах и на территории предприятий. "В Белгороде в результате обстрела различные повреждения выявлены в 39 частных домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также повреждены одна надворная постройка и 19 автомобилей. Ранены семеро мирных жителей, шесть из них после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Женщина в тяжелом состоянии с осколочным ранением шеи госпитализирована в отделение реанимации городской больницы №2 города Белгорода", - написал Гладков. По данным губернатора, в Белгородском районе по 16 населенным пунктам было выпущено 15 боеприпасов и 11 беспилотников. В Борисовском районе по трем селам выпущено 6 дронов. В Волоконовском районе 4 населенных пункта атакованы 4 БПЛА. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон и четырем селам было выпущено 5 БПЛА и 35 боеприпасов. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись 4 населенных пункта, было выпущено 23 боеприпаса и произведены атаки с помощью 5 дронов. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Первомайский, селам Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и хутору Мухин выпущено 16 боеприпасов, 8 дронов-камикадзе, сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. В Новой Таволжанке в результате прилета снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб мирный житель. В Шебекино два человека ранены в результате атак беспилотников. Мужчина с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы госпитализирован в Областную клиническую больницу", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

https://ria.ru/20240603/belgorod-1950194481.html

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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков