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Совфед обсудит приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ 3 июля - РИА Новости, 02.07.2024
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21:44 02.07.2024 (обновлено: 21:59 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/obse-1956972181.html
Совфед обсудит приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ 3 июля
Совфед обсудит приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ 3 июля - РИА Новости, 02.07.2024
Совфед обсудит приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ 3 июля
Совет Федерации на заседании в среду обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ, говорится в повестке на сайте верхней палаты парламента. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:44
2024-07-02T21:59
россия
совет федерации рф
обсе
в мире
владимир джабаров
госдума рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ, говорится в повестке на сайте верхней палаты парламента."О заявлении палат Федерального Собрания Российской Федерации "О приостановке участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)", - говорится в повестке.Ранее Международный комитет СФ поддержал это заявление и рекомендовал его к одобрению палатой, сообщал источник РИА Новости.Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров от лица комитета выступил за приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ . По его словам, позиция комитета была согласована с профильным комитетом Госдумы. Поводом для этой инициативы стало решение Румынии не выдавать визы членам российской делегации на ПА ОБСЕ из-за "российской агрессии на Украине". Председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу и поручила подготовить проект решения о приостановке участия российской делегации в работе ПА ОБСЕ. Она заявила, что организация стала "ангажированной, украизированной" и от отсутствия России в ней потеряет только Ассамблея.
https://ria.ru/20240628/obse-1956146418.html
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россия, совет федерации рф, обсе, в мире, владимир джабаров, госдума рф, валентина матвиенко
Россия, Совет Федерации РФ, ОБСЕ, В мире, Владимир Джабаров, Госдума РФ, Валентина Матвиенко
Совфед обсудит приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ 3 июля

СФ обсудит приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ и приостановку выплат 3 июля

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации России в Москве
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ, говорится в повестке на сайте верхней палаты парламента.
"О заявлении палат Федерального Собрания Российской Федерации "О приостановке участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)", - говорится в повестке.
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Ранее Международный комитет СФ поддержал это заявление и рекомендовал его к одобрению палатой, сообщал источник РИА Новости.
Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров от лица комитета выступил за приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ . По его словам, позиция комитета была согласована с профильным комитетом Госдумы. Поводом для этой инициативы стало решение Румынии не выдавать визы членам российской делегации на ПА ОБСЕ из-за "российской агрессии на Украине". Председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу и поручила подготовить проект решения о приостановке участия российской делегации в работе ПА ОБСЕ. Она заявила, что организация стала "ангажированной, украизированной" и от отсутствия России в ней потеряет только Ассамблея.
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РоссияСовет Федерации РФОБСЕВ миреВладимир ДжабаровГосдума РФВалентина Матвиенко
 
 
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