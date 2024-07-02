https://ria.ru/20240702/obse-1956972181.html

Совфед обсудит приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ 3 июля

Совфед обсудит приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ 3 июля - РИА Новости, 02.07.2024

Совфед обсудит приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ 3 июля

Совет Федерации на заседании в среду обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ, говорится в повестке на сайте верхней палаты парламента. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T21:44

2024-07-02T21:44

2024-07-02T21:59

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владимир джабаров

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ, говорится в повестке на сайте верхней палаты парламента."О заявлении палат Федерального Собрания Российской Федерации "О приостановке участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)", - говорится в повестке.Ранее Международный комитет СФ поддержал это заявление и рекомендовал его к одобрению палатой, сообщал источник РИА Новости.Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров от лица комитета выступил за приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ . По его словам, позиция комитета была согласована с профильным комитетом Госдумы. Поводом для этой инициативы стало решение Румынии не выдавать визы членам российской делегации на ПА ОБСЕ из-за "российской агрессии на Украине". Председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу и поручила подготовить проект решения о приостановке участия российской делегации в работе ПА ОБСЕ. Она заявила, что организация стала "ангажированной, украизированной" и от отсутствия России в ней потеряет только Ассамблея.

https://ria.ru/20240628/obse-1956146418.html

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россия, совет федерации рф, обсе, в мире, владимир джабаров, госдума рф, валентина матвиенко