https://ria.ru/20240702/notu-1956820809.html
Посольство России направило ноту МИД Эстонии
Посольство России направило ноту МИД Эстонии - РИА Новости, 02.07.2024
Посольство России направило ноту МИД Эстонии
Посольство Российской Федерации в Таллине выразило протест и направило ноту в МИД Эстонии в связи с начавшимся демонтажем захоронений красноармейцев, погибших... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:30
2024-07-02T11:30
2024-07-02T12:07
в мире
россия
эстония
сааремаа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784737674_0:400:2930:2048_1920x0_80_0_0_5f7d297dfc261a941541822b886fdbc8.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Таллине выразило протест и направило ноту в МИД Эстонии в связи с начавшимся демонтажем захоронений красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны.Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что в деревне Техумарди в Эстонии начался демонтаж надгробий в месте захоронения красноармейцев. Как сообщалось, после их перезахоронения плиты с именами снова ставиться не будут."Посольство выражает решительный протест в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа и планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, захороненных под ними", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте российского посольства.Посольство направило ноту в МИД Эстонии с призывом остановить "кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, направленную на пересмотр итогов Второй мировой войны и требованием возвратить памятники на их прежние места".В заявлении также был отмечен факт того, что множество захороненных на территории мемориала были "эстоноземельцами", в то время как власти государства проявляют "демонстративную заботу" в отношении памятников сражавшимся на стороне гитлеровской Германии.Ранее сообщалось, что, по словам археолога эстонского военного музея Арнольда Унта, в Техумарди захоронены около трехсот тел красноармейцев, однако точных данных нет.Ранее власти острова Сааремаа заявили о намерении провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище, а также демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами. Старейшина волости Сааремаа Микка Туйск тогда заявил, что надгробных плит с пятиконечными звездами на мемориале быть не должно, поскольку само по себе "это некрасиво".В свою очередь посольство России в Эстонии в феврале выразило возмущение планами демонтировать надгробия у мемориала советским воинам на острове Сааремаа, назвало эти планы верхом цинизма, очередной кощунственной попыткой осквернения памяти о павших героях-освободителях и надругательством над их могилами в духе позорной практики государственного вандализма и бессовестного переписывания итогов Второй мировой войны. Российские дипломаты также призвали руководство волости Сааремаа и Эстонского военного музея задуматься о последствиях и не допустить реализации этой преступной по своей сути затеи.
https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html
https://ria.ru/20240618/estoniya-1953710101.html
https://ria.ru/20240612/kallas-1952330517.html
россия
эстония
сааремаа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784737674_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ab238637f4782302239c4cd15dca057d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эстония, сааремаа
В мире, Россия, Эстония, Сааремаа
Посольство России направило ноту МИД Эстонии
Посольство РФ направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа советских надгробий
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Таллине выразило протест и направило ноту в МИД Эстонии в связи с начавшимся демонтажем захоронений красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что в деревне Техумарди в Эстонии начался демонтаж надгробий в месте захоронения красноармейцев. Как сообщалось, после их перезахоронения плиты с именами снова ставиться не будут.
"Посольство выражает решительный протест в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа
и планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, захороненных под ними", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте российского посольства.
Посольство направило ноту в МИД Эстонии с призывом остановить "кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, направленную на пересмотр итогов Второй мировой войны и требованием возвратить памятники на их прежние места".
В заявлении также был отмечен факт того, что множество захороненных на территории мемориала были "эстоноземельцами", в то время как власти государства проявляют "демонстративную заботу" в отношении памятников сражавшимся на стороне гитлеровской Германии
.
Ранее сообщалось, что, по словам археолога эстонского военного музея Арнольда Унта, в Техумарди захоронены около трехсот тел красноармейцев, однако точных данных нет.
Ранее власти острова Сааремаа заявили о намерении провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище, а также демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами. Старейшина волости Сааремаа Микка Туйск тогда заявил, что надгробных плит с пятиконечными звездами на мемориале быть не должно, поскольку само по себе "это некрасиво".
В свою очередь посольство России в Эстонии в феврале выразило возмущение планами демонтировать надгробия у мемориала советским воинам на острове Сааремаа, назвало эти планы верхом цинизма, очередной кощунственной попыткой осквернения памяти о павших героях-освободителях и надругательством над их могилами в духе позорной практики государственного вандализма и бессовестного переписывания итогов Второй мировой войны. Российские дипломаты также призвали руководство волости Сааремаа и Эстонского военного музея задуматься о последствиях и не допустить реализации этой преступной по своей сути затеи.