https://ria.ru/20240702/nikab-1956886762.html

Эксперт назвал решающий аргумент по запрету закрывающей лицо одежды

Эксперт назвал решающий аргумент по запрету закрывающей лицо одежды - РИА Новости, 02.07.2024

Эксперт назвал решающий аргумент по запрету закрывающей лицо одежды

Фетва о запрете никаба станет решающим аргументом в пользу законопроекта о запрете закрывающей лицо одежды, такое мнение выразил РИА Новости религиовед,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:23

2024-07-02T15:23

2024-07-02T15:23

роман силантьев

валерий фадеев

владислав даванков

госдума рф

общество

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Фетва о запрете никаба станет решающим аргументом в пользу законопроекта о запрете закрывающей лицо одежды, такое мнение выразил РИА Новости религиовед, профессор кафедры теологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. Накануне муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил, что на днях в Дагестане планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба (головной убор, закрывающий все лицо женщины, кроме глаз). Он добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома, а отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установится мир и спокойствие. "Это решающий аргумент в пользу закона о запрете закрывающей лицо одежды, потому что муфтия Дагестана традиционно поддерживают все мусульмане Северного Кавказа и большая часть мусульман за его пределами. То есть есть определенный консенсус", – сказал Силантьев РИА Новости. Противников же принятия фетвы достаточно мало, заключил религиовед. Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью "Парламентской газете" выступил за запрет никабов, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми только глаза. По его словам, он будет обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Кроме того, в конце мая стало известно, что вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект о праве региональных властей и образовательных учреждений запрещать никабы в общественных местах и в школах. В пояснительной записке к нему отмечалось, что проектом предлагается предоставить полномочия региональным властям принимать решения "о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо в муниципальных и общественных местах".

https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html

https://ria.ru/20240702/musulmane-1956869926.html

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роман силантьев, валерий фадеев, владислав даванков, госдума рф, общество