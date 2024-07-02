https://ria.ru/20240702/nikab-1956886762.html
Эксперт назвал решающий аргумент по запрету закрывающей лицо одежды
Эксперт назвал решающий аргумент по запрету закрывающей лицо одежды - РИА Новости, 02.07.2024
Эксперт назвал решающий аргумент по запрету закрывающей лицо одежды
Фетва о запрете никаба станет решающим аргументом в пользу законопроекта о запрете закрывающей лицо одежды, такое мнение выразил РИА Новости религиовед,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:23
2024-07-02T15:23
2024-07-02T15:23
роман силантьев
валерий фадеев
владислав даванков
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103373/76/1033737612_0:75:2953:1736_1920x0_80_0_0_bf6506de5fcba18ced4f77e4811e546f.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Фетва о запрете никаба станет решающим аргументом в пользу законопроекта о запрете закрывающей лицо одежды, такое мнение выразил РИА Новости религиовед, профессор кафедры теологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. Накануне муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил, что на днях в Дагестане планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба (головной убор, закрывающий все лицо женщины, кроме глаз). Он добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома, а отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установится мир и спокойствие. "Это решающий аргумент в пользу закона о запрете закрывающей лицо одежды, потому что муфтия Дагестана традиционно поддерживают все мусульмане Северного Кавказа и большая часть мусульман за его пределами. То есть есть определенный консенсус", – сказал Силантьев РИА Новости. Противников же принятия фетвы достаточно мало, заключил религиовед. Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в интервью "Парламентской газете" выступил за запрет никабов, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми только глаза. По его словам, он будет обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Кроме того, в конце мая стало известно, что вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект о праве региональных властей и образовательных учреждений запрещать никабы в общественных местах и в школах. В пояснительной записке к нему отмечалось, что проектом предлагается предоставить полномочия региональным властям принимать решения "о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо в муниципальных и общественных местах".
https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html
https://ria.ru/20240702/musulmane-1956869926.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103373/76/1033737612_269:0:2684:1811_1920x0_80_0_0_6a40967d34a053ad7ec256e1b401c783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман силантьев, валерий фадеев, владислав даванков, госдума рф, общество
Роман Силантьев, Валерий Фадеев, Владислав Даванков, Госдума РФ, Общество
Эксперт назвал решающий аргумент по запрету закрывающей лицо одежды
Эксперт назвал фетву о никабе главным доводом по запрету закрывающей лицо одежды
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Фетва о запрете никаба станет решающим аргументом в пользу законопроекта о запрете закрывающей лицо одежды, такое мнение выразил РИА Новости религиовед, профессор кафедры теологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.
Накануне муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил, что на днях в Дагестане планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба (головной убор, закрывающий все лицо женщины, кроме глаз). Он добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома, а отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установится мир и спокойствие.
"Это решающий аргумент в пользу закона о запрете закрывающей лицо одежды, потому что муфтия Дагестана традиционно поддерживают все мусульмане Северного Кавказа и большая часть мусульман за его пределами. То есть есть определенный консенсус", – сказал Силантьев РИА Новости.
Противников же принятия фетвы достаточно мало, заключил религиовед.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев
в интервью "Парламентской газете" выступил за запрет никабов, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми только глаза. По его словам, он будет обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.
Кроме того, в конце мая стало известно, что вице-спикер Госдумы
от партии "Новые люди" Владислав Даванков
внес в Госдуму законопроект о праве региональных властей и образовательных учреждений запрещать никабы в общественных местах и в школах. В пояснительной записке к нему отмечалось, что проектом предлагается предоставить полномочия региональным властям принимать решения "о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо в муниципальных и общественных местах".