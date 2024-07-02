Снигирь, Киркоров, Кончаловский: кто из звезд еще был на церемонии "Ники"

"На прошлой церемонии "Ника" три года назад актриса Даша Екамасова сказала, "Хочешь получить "Нику"? Снимись у Смирнова". Я в тот момент сидела в зале и, честно признаюсь, уже знала, что я буду сниматься у Андрея Сергеевича, и мне стало так страшно. Я подумала, а что, если я прерву эту традицию? Это будет так неловко. И сегодня я стою здесь и испытываю любовь и благодарность к Андрею Сергеевичу, к Елене Иосифовне Смирновым не только за то, что у меня в руках вот это, хотя это очень приятно, но и вообще за то, что это случилось в моей жизни", — сказала Юлия Снигирь, получая награду.