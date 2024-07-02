Снигирь, Киркоров, Кончаловский: кто из звезд еще был на церемонии "Ники"

Лучшей режиссерской работой стал фильм "Праведник" Сергея Урсуляка. Его соперниками в этой номинации были Александр Велединский с исторической драмой об октябрьском путче "1993", Борис Хлебников с фильмом "Снегирь", а также Андрей Смирнов с картиной "За нас с вами".
Лучшей режиссерской работой стал фильм "Праведник" Сергея Урсуляка. Его соперниками в этой номинации были Александр Велединский с исторической драмой об октябрьском путче "1993", Борис Хлебников с фильмом "Снегирь", а также Андрей Смирнов с картиной "За нас с вами".
В номинации "За лучшую женскую роль" победили сразу две актрисы — Юлия Пересильд ("Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами").
В номинации "За лучшую женскую роль" победили сразу две актрисы — Юлия Пересильд ("Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами").
"На прошлой церемонии "Ника" три года назад актриса Даша Екамасова сказала, "Хочешь получить "Нику"? Снимись у Смирнова". Я в тот момент сидела в зале и, честно признаюсь, уже знала, что я буду сниматься у Андрея Сергеевича, и мне стало так страшно. Я подумала, а что, если я прерву эту традицию? Это будет так неловко. И сегодня я стою здесь и испытываю любовь и благодарность к Андрею Сергеевичу, к Елене Иосифовне Смирновым не только за то, что у меня в руках вот это, хотя это очень приятно, но и вообще за то, что это случилось в моей жизни", — сказала Юлия Снигирь, получая награду.
"На прошлой церемонии "Ника" три года назад актриса Даша Екамасова сказала, "Хочешь получить "Нику"? Снимись у Смирнова". Я в тот момент сидела в зале и, честно признаюсь, уже знала, что я буду сниматься у Андрея Сергеевича, и мне стало так страшно. Я подумала, а что, если я прерву эту традицию? Это будет так неловко. И сегодня я стою здесь и испытываю любовь и благодарность к Андрею Сергеевичу, к Елене Иосифовне Смирновым не только за то, что у меня в руках вот это, хотя это очень приятно, но и вообще за то, что это случилось в моей жизни", — сказала Юлия Снигирь, получая награду.
В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатом стал Александр Яценко. За приз в этой категории с ним соревновались Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("За нас с вами").
В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатом стал Александр Яценко. За приз в этой категории с ним соревновались Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("За нас с вами").
Актриса Ирина Розанова получила награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (фильм "За нас с вами").
Актриса Ирина Розанова получила награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (фильм "За нас с вами").
Специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии "Ника" получил сериал "Слово пацана". На церемонии присутствовал актер из этого проекта Лев Зулькарнаев.
Специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии "Ника" получил сериал "Слово пацана". На церемонии присутствовал актер из этого проекта Лев Зулькарнаев.
Режиссер Андрей Кончаловский является президентом Российской академии кинематографически искусств "Ника". На церемонию он пришел с женой — актрисой Юлией Высоцкой.
Режиссер Андрей Кончаловский является президентом Российской академии кинематографически искусств "Ника". На церемонию он пришел с женой — актрисой Юлией Высоцкой.
Певец Филипп Киркоров стал гостем церемонии "Ника".
Певец Филипп Киркоров стал гостем церемонии "Ника".
Певица и актриса Анна Калашникова пришла на церемонию в наряде, который не мог не привлечь внимание.
Певица и актриса Анна Калашникова пришла на церемонию в наряде, который не мог не привлечь внимание.