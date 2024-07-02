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Снигирь, Киркоров, Кончаловский: кто из звезд еще был на церемонии "Ники" - РИА Новости, 02.07.2024
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Культура
 
11:39 02.07.2024 (обновлено: 11:55 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/nika-1956796674.html
Снигирь, Киркоров, Кончаловский: кто из звезд еще был на церемонии "Ники"
Снигирь, Киркоров, Кончаловский: кто из звезд еще был на церемонии "Ники" - РИА Новости, 02.07.2024
Снигирь, Киркоров, Кончаловский: кто из звезд еще был на церемонии "Ники"
В Москве прошла 37-я церемония Национальной кинематографической премии "Ника". В жаркий летний вечер в московском театре "Маска" собрались звезды кино и музыки. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:39
2024-07-02T11:55
фото
культура
юлия снигирь
филипп киркоров
ника
андрей смирнов
кино и сериалы
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Москве прошла 37-я церемония Национальной кинематографической премии "Ника". В жаркий летний вечер в московском театре "Маска" собрались звезды кино и музыки. Кто получил награду — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, юлия снигирь, филипп киркоров, ника, андрей смирнов, кино и сериалы
Фото, Культура, Юлия Снигирь, Филипп Киркоров, НИКА, Андрей Смирнов, Кино и сериалы

Снигирь, Киркоров, Кончаловский: кто из звезд еще был на церемонии "Ники"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Москве прошла 37-я церемония Национальной кинематографической премии "Ника". В жаркий летний вечер в московском театре "Маска" собрались звезды кино и музыки. Кто получил награду — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Лучшей режиссерской работой стал фильм "Праведник" Сергея Урсуляка. Его соперниками в этой номинации были Александр Велединский с исторической драмой об октябрьском путче "1993", Борис Хлебников с фильмом "Снегирь", а также Андрей Смирнов с картиной "За нас с вами".

Церемония вручения национальной кинематографической премии Ника за 2022-2023 гг. в Москве

Лучшей режиссерской работой стал фильм "Праведник" Сергея Урсуляка. Его соперниками в этой номинации были Александр Велединский с исторической драмой об октябрьском путче "1993", Борис Хлебников с фильмом "Снегирь", а также Андрей Смирнов с картиной "За нас с вами".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В номинации "За лучшую женскую роль" победили сразу две актрисы — Юлия Пересильд ("Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами").

Актриса Юлия Пересильд, получившая награду в номинации Лучшая женская роль (фильм Вызов), на церемонии вручения национальной кинематографической премии Ника

В номинации "За лучшую женскую роль" победили сразу две актрисы — Юлия Пересильд ("Вызов") и Юлия Снигирь ("За нас с вами").

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"На прошлой церемонии "Ника" три года назад актриса Даша Екамасова сказала, "Хочешь получить "Нику"? Снимись у Смирнова". Я в тот момент сидела в зале и, честно признаюсь, уже знала, что я буду сниматься у Андрея Сергеевича, и мне стало так страшно. Я подумала, а что, если я прерву эту традицию? Это будет так неловко. И сегодня я стою здесь и испытываю любовь и благодарность к Андрею Сергеевичу, к Елене Иосифовне Смирновым не только за то, что у меня в руках вот это, хотя это очень приятно, но и вообще за то, что это случилось в моей жизни", — сказала Юлия Снигирь, получая награду.

Актриса Юлия Снигирь, получившая награду в номинации Лучшая женская роль (фильм За нас с вами), на церемонии вручения национальной кинематографической премии Ника за 2022-2023 гг. в Москве

"На прошлой церемонии "Ника" три года назад актриса Даша Екамасова сказала, "Хочешь получить "Нику"? Снимись у Смирнова". Я в тот момент сидела в зале и, честно признаюсь, уже знала, что я буду сниматься у Андрея Сергеевича, и мне стало так страшно. Я подумала, а что, если я прерву эту традицию? Это будет так неловко. И сегодня я стою здесь и испытываю любовь и благодарность к Андрею Сергеевичу, к Елене Иосифовне Смирновым не только за то, что у меня в руках вот это, хотя это очень приятно, но и вообще за то, что это случилось в моей жизни", — сказала Юлия Снигирь, получая награду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатом стал Александр Яценко. За приз в этой категории с ним соревновались Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("За нас с вами").

Актер Александр Яценко, получивший награду в номинации Лучшая мужская роль (фильм Праведник), на церемонии вручения национальной кинематографической премии Ника за 2022-2023 гг. в Москве

В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатом стал Александр Яценко. За приз в этой категории с ним соревновались Юра Борисов ("Кентавр"), Александр Робак ("Снегирь"), Андрей Смоляков ("За нас с вами").

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Актриса Ирина Розанова получила награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (фильм "За нас с вами").

Актриса Ирина Розанова, получившая награду в номинации Лучшая женская роль второго плана (фильм За нас с вами), на церемонии вручения национальной кинематографической премии Ника за 2022-2023 гг. в Москве

Актриса Ирина Розанова получила награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (фильм "За нас с вами").

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии "Ника" получил сериал "Слово пацана". На церемонии присутствовал актер из этого проекта Лев Зулькарнаев.

Актер Лев Зулькарнаев на церемонии вручения национальной кинематографической премии Ника за 2022-2023 гг. в Москве

Специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии "Ника" получил сериал "Слово пацана". На церемонии присутствовал актер из этого проекта Лев Зулькарнаев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Режиссер Андрей Кончаловский является президентом Российской академии кинематографически искусств "Ника". На церемонию он пришел с женой — актрисой Юлией Высоцкой.

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на церемонии вручения национальной кинематографической премии Ника за 2022-2023 гг. в Москве

Режиссер Андрей Кончаловский является президентом Российской академии кинематографически искусств "Ника". На церемонию он пришел с женой — актрисой Юлией Высоцкой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Певец Филипп Киркоров стал гостем церемонии "Ника".

Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения национальной кинематографической премии Ника за 2022-2023 гг. в Москве

Певец Филипп Киркоров стал гостем церемонии "Ника".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Певица и актриса Анна Калашникова пришла на церемонию в наряде, который не мог не привлечь внимание.

Певица, актриса Анна Калашникова на церемонии вручения национальной кинематографической премии Ника в Москве

Певица и актриса Анна Калашникова пришла на церемонию в наряде, который не мог не привлечь внимание.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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