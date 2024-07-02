https://ria.ru/20240702/nevzorov-1956903459.html
Суд признал супругов Невзоровых* экстремистским объединением
Суд признал супругов Невзоровых* экстремистским объединением - РИА Новости, 02.07.2024
Суд признал супругов Невзоровых* экстремистским объединением
Октябрьский районный суд в Петербурге признал журналиста Александра Невзорова** и его жену Лидию экстремистским объединением, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:22
2024-07-02T16:22
2024-07-02T17:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Октябрьский районный суд в Петербурге признал журналиста Александра Невзорова** и его жену Лидию экстремистским объединением, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Суд решил: административное исковое заявление прокурора города Санкт-Петербурга удовлетворить. Запретить на территории Российской Федерации деятельность объединения, членами которого являются Невзоров Александр** и Невзорова Лидия, в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — огласила решение судья Елена Николаева.Кроме того, суд постановил обратить в доход государства имущество Невзоровых*. Речь идет о трех земельных участках в поселке Лисий Нос и жилом доме, который стоит на этой земле. По утверждению истца, Невзоров** не выкупил эти участки.Заседание проходило в закрытом режиме.В феврале прошлого года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Невзорова** к восьми годам лишения свободы за фейки об армии. Его обвиняли в публикации видеороликов с ложной информацией о якобы умышленном уничтожении российскими военными роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче. Помимо этого, Невзорова** не раз штрафовали по иноагентским административным протоколам.* Экстремистское объединение, запрещенное в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, санкт-петербург, происшествия, москва
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия, Москва
Суд признал супругов Невзоровых* экстремистским объединением
Суд постановил изъять имущество у Невзоровых как у экстремистского объединения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Октябрьский районный суд в Петербурге признал журналиста Александра Невзорова** и его жену Лидию экстремистским объединением, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Суд решил: административное исковое заявление прокурора города Санкт-Петербурга удовлетворить. Запретить на территории Российской Федерации деятельность объединения, членами которого являются Невзоров Александр** и Невзорова Лидия, в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — огласила решение судья Елена Николаева.
Кроме того, суд постановил обратить в доход государства имущество Невзоровых*. Речь идет о трех земельных участках в поселке Лисий Нос и жилом доме, который стоит на этой земле. По утверждению истца, Невзоров** не выкупил эти участки.
Заседание проходило в закрытом режиме.
В феврале прошлого года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Невзорова** к восьми годам лишения свободы за фейки об армии. Его обвиняли в публикации видеороликов с ложной информацией о якобы умышленном уничтожении российскими военными роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче. Помимо этого, Невзорова** не раз штрафовали по иноагентским административным протоколам.
* Экстремистское объединение, запрещенное в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.