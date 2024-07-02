https://ria.ru/20240702/nauka-1956891195.html

Сибирский госуниверситет планирует открыть центр космических исследований

Сибирский госуниверситет планирует открыть центр космических исследований - РИА Новости, 02.07.2024

Сибирский госуниверситет планирует открыть центр космических исследований

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики в рамках реализации программы "Приоритет-2030" планирует осенью открыть центр космических... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:39

2024-07-02T15:39

2024-07-02T15:39

наука

космос - риа наука

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НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики в рамках реализации программы "Приоритет-2030" планирует осенью открыть центр космических исследований с перспективой запуска на орбиту собственного спутника, сообщает вуз во вторник. В вузе (СибГУТИ, Минцифры РФ) отметили, что для России с ее огромными территориями высокоскоростные каналы связи в любой точке без привязки к наземной телекоммуникационной инфраструктуре на основе низкоорбитальных спутников крайне необходимы. Запущенный федеральный проект "Сфера", включающий в себя развитие спутниковых группировок на различных орбитах, требует подготовки специалистов в данном направлении. В сообщении говорится, что центр предполагает создание лаборатории, позволяющей принимать, распознавать и анализировать сигналы спутников, а также создавать системы искусственного интеллекта для составления базы данных этих спутников, их параметров и сигналов, потому что передатчики каждого космического аппарата "уникальны, как отпечатки пальцев". На втором этапе планируется открытие студенческого конструкторского бюро для создания и запуска на орбиту собственных спутников. "Наша цель – создать свой собственный спутник, сертифицировать, провести его запуск и далее через созданный центр космических исследований следить за его полетом, заниматься уже экспериментальной работой, связанной с проведением сеансов связи через этот спутник. Там уже подключается научная компонента очень мощная", - рассказал доцент кафедры цифрового телерадиовещания и систем радиосвязи СибГУТИ Вячеслав Калинин.

https://ria.ru/20240702/grafik-1956816311.html

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космос - риа наука, россия