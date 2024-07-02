СМИ: Трамп при победе может отказаться от расширения НАТО на восток
Politico: Трамп при победе может отказаться от расширения НАТО на восток
© AP Photo / Gerald HerbertДональда Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
"Предполагаемый кандидат от республиканцев (Трамп – ред.) работает над сделкой, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, в особенности на Украину и Грузию", - пишет издание со ссылкой на двух экспертов в области нацбезопасности из числа сторонников Трампа.
По данным Politico, Трамп обдумывает сделку с президентом России Владимиром Путиным относительно того, какие страны в будущем смогут присоединиться к альянсу.
Источники издания также указывают, что Трамп может отозвать гарантии безопасности для стран альянса, выделяющих менее 2% своего ВВП на оборону, хотя сам американский "ядерный зонтик" и военные базы останутся в Европе.
Этот шаг может быть воспринят как нарушение статьи 5 договора НАТО, которая обязывает каждого члена принимать "необходимые меры" для оказания помощи партнерам, подвергшимся нападению. Однако члены "мозгового штаба" Трампа по внешней политике отмечают, что формулировка статьи 5 является гибкой и не обязывает ни одного из членов отвечать военной силой.
В то же время один из источников сообщает, что Трамп не отказался от рассмотрения и других планов на будущее, включающих, помимо прочего, "поставки значительного количества вооружений на Украину".