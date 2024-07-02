https://ria.ru/20240702/nato-1956955579.html

СМИ: Трамп при победе может отказаться от расширения НАТО на восток

СМИ: Трамп при победе может отказаться от расширения НАТО на восток - РИА Новости, 02.07.2024

СМИ: Трамп при победе может отказаться от расширения НАТО на восток

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:50

2024-07-02T19:50

2024-07-02T19:50

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владимир путин

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. "Предполагаемый кандидат от республиканцев (Трамп – ред.) работает над сделкой, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, в особенности на Украину и Грузию", - пишет издание со ссылкой на двух экспертов в области нацбезопасности из числа сторонников Трампа. По данным Politico, Трамп обдумывает сделку с президентом России Владимиром Путиным относительно того, какие страны в будущем смогут присоединиться к альянсу. Источники издания также указывают, что Трамп может отозвать гарантии безопасности для стран альянса, выделяющих менее 2% своего ВВП на оборону, хотя сам американский "ядерный зонтик" и военные базы останутся в Европе. Этот шаг может быть воспринят как нарушение статьи 5 договора НАТО, которая обязывает каждого члена принимать "необходимые меры" для оказания помощи партнерам, подвергшимся нападению. Однако члены "мозгового штаба" Трампа по внешней политике отмечают, что формулировка статьи 5 является гибкой и не обязывает ни одного из членов отвечать военной силой. В то же время один из источников сообщает, что Трамп не отказался от рассмотрения и других планов на будущее, включающих, помимо прочего, "поставки значительного количества вооружений на Украину".

https://ria.ru/20240702/tramp-1956848573.html

https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956738973.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, украина, нато