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СМИ: Трамп при победе может отказаться от расширения НАТО на восток - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:50 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/nato-1956955579.html
СМИ: Трамп при победе может отказаться от расширения НАТО на восток
СМИ: Трамп при победе может отказаться от расширения НАТО на восток - РИА Новости, 02.07.2024
СМИ: Трамп при победе может отказаться от расширения НАТО на восток
Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:50
2024-07-02T19:50
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
украина
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. "Предполагаемый кандидат от республиканцев (Трамп – ред.) работает над сделкой, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, в особенности на Украину и Грузию", - пишет издание со ссылкой на двух экспертов в области нацбезопасности из числа сторонников Трампа. По данным Politico, Трамп обдумывает сделку с президентом России Владимиром Путиным относительно того, какие страны в будущем смогут присоединиться к альянсу. Источники издания также указывают, что Трамп может отозвать гарантии безопасности для стран альянса, выделяющих менее 2% своего ВВП на оборону, хотя сам американский "ядерный зонтик" и военные базы останутся в Европе. Этот шаг может быть воспринят как нарушение статьи 5 договора НАТО, которая обязывает каждого члена принимать "необходимые меры" для оказания помощи партнерам, подвергшимся нападению. Однако члены "мозгового штаба" Трампа по внешней политике отмечают, что формулировка статьи 5 является гибкой и не обязывает ни одного из членов отвечать военной силой. В то же время один из источников сообщает, что Трамп не отказался от рассмотрения и других планов на будущее, включающих, помимо прочего, "поставки значительного количества вооружений на Украину".
https://ria.ru/20240702/tramp-1956848573.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, украина, нато
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине
СМИ: Трамп при победе может отказаться от расширения НАТО на восток

Politico: Трамп при победе может отказаться от расширения НАТО на восток

© AP Photo / Gerald HerbertДональда Трампа
Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
"Предполагаемый кандидат от республиканцев (Трамп – ред.) работает над сделкой, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, в особенности на Украину и Грузию", - пишет издание со ссылкой на двух экспертов в области нацбезопасности из числа сторонников Трампа.
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По данным Politico, Трамп обдумывает сделку с президентом России Владимиром Путиным относительно того, какие страны в будущем смогут присоединиться к альянсу.
Источники издания также указывают, что Трамп может отозвать гарантии безопасности для стран альянса, выделяющих менее 2% своего ВВП на оборону, хотя сам американский "ядерный зонтик" и военные базы останутся в Европе.
Этот шаг может быть воспринят как нарушение статьи 5 договора НАТО, которая обязывает каждого члена принимать "необходимые меры" для оказания помощи партнерам, подвергшимся нападению. Однако члены "мозгового штаба" Трампа по внешней политике отмечают, что формулировка статьи 5 является гибкой и не обязывает ни одного из членов отвечать военной силой.
В то же время один из источников сообщает, что Трамп не отказался от рассмотрения и других планов на будущее, включающих, помимо прочего, "поставки значительного количества вооружений на Украину".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаНАТО
 
 
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