https://ria.ru/20240702/nato-1956791027.html

На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину

На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину - РИА Новости, 02.07.2024

На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину

Второй тур парламентских выборов во Франции закончится поражением Макрона и катастрофой для Запада и НАТО, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T09:38

2024-07-02T09:38

2024-07-02T09:38

в мире

франция

европа

украина

эммануэль макрон

владимир путин

евросоюз

жан-люк меланшон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Второй тур парламентских выборов во Франции закончится поражением Макрона и катастрофой для Запада и НАТО, пишет Bloomberg."Прогнозы по результатам второго и решающего этапа (парламентских — прим. ред.) выборов во Франции, второй и решающий тур которых состоится через шесть дней, говорят о том, что крайне правое Национальное объединение одержит триумфальную победу, а лидеру страны Эммануэлю Макрону грозит унижение", —говорится в статье.Несмотря на то, что Макрон сохранит за собой президентское кресло, его авторитет будет подорван, а пост премьер-министра займет выходец либо из "Национального объединения" Марин Ле Пен, либо из коалиции левых "Новый народный фронт", пишет издание.Поражение партии Макрона приведет к тому, что вторая по значимости страна ЕС будет управляться сторонниками прекращения помощи Украине и политиками , симпатизирующими президенту России Владимиру Путину. Это дестабилизирует Евросоюз и НАТО, а также поставит под угрозу дальнейшую помощь Киеву, заключает Bloomberg.Ранее МВД Франции сообщило, что правая партия "Национальное объединение" побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции с 34,2% голосов. На втором месте — коалиция левых партий "Новый народный фронт", куда вошли основанная Жан-Люком Меланшоном "Непокорная Франция" (LFI), Социалистическая партия (PS), Коммунистическая партия (PCF), "Европа экология зеленые" (EEVL) и радикальная Новая антикапиталистическая партия (NPA). За нее проголосовали 29,1% французов. Президентский блок "Вместе за республику", состоящий из партии "Возрождение" (Renaissance), центристов из "Демократического движения" (Modem) Франсуа Байру и "Горизонтов" (Horizons) бывшего премьера Эдуара Филиппа, занял лишь третье место с 21,5% голосов.Выборы проходят в два тура — 30 июня и 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.Впервые в истории Пятой республики голосование проходит в такие сжатые сроки. После роспуска парламента у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Глава государства вслед за этим распустил Нацсобрание и объявил о проведении внеочередных парламентских выборов.

https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html

https://ria.ru/20240701/vybory-1956589784.html

https://ria.ru/20240701/makron-1956535350.html

франция

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, европа, украина, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, жан-люк меланшон, нато, выборы в европарламент — 2024