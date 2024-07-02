https://ria.ru/20240702/nato-1956764910.html

НАТО отправит нового чиновника на Украину, сообщили СМИ

НАТО отправит нового чиновника на Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2024

НАТО отправит нового чиновника на Украину, сообщили СМИ

НАТО отправит на Украину нового высокопоставленного гражданского чиновника и создаст новое командование в немецком Висбадене в рамках мер по оказанию... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T00:33

2024-07-02T00:33

2024-07-02T00:33

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. НАТО отправит на Украину нового высокопоставленного гражданского чиновника и создаст новое командование в немецком Висбадене в рамках мер по оказанию долгосрочной помощи Киеву, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и самого альянса. По данным газеты, НАТО создаст новое командование в немецком городе Висбаден для координации поставок военной техники Киеву и обучения украинских войск. Отмечается, что в операции под названием "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" будут задействованы около 700 военнослужащих США и других стран-союзников со всего альянса. Командование возьмет большую часть миссии на Украине, которую выполняли американские военные с 2022 года. "Высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке, связанной как с ... командованием в Висбадене, так и со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе", - отмечает издание. Согласно данным Wall Street Journal, альянс разрабатывал новые инициативы по Украине несколько месяцев, которые приобрели "новую актуальность" на фоне последних дебатов между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим лидером Штатов Джо Байденом. Как заявили газете действующие и бывшие официальные лица США, эти шаги позволят альянсу лучше координировать усилия западных стран по оказанию Украине военной поддержки, "План (альянса - ред.) также направлен на то, чтобы сделать украинскую армию более похожей на армию НАТО", - отмечает издание со ссылкой на американских чиновников. Wall Street Journal со ссылкой на чиновников также отмечает, что в соответствии с инициативами, уже согласованными для окончательного одобрения на саммите НАТО, сотрудники из стран альянса будут работать вместе с американцами в новом командовании НАТО, чтобы согласовывать поставки военной техники с потребностями Украины и координировать обучение украинских военнослужащих. Как заявили изданию чиновники, сотрудники НАТО сами не будут проводить никакой подготовки военных. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240701/bolgariya-1956637239.html

https://ria.ru/20240701/ispaniya-1956626125.html

украина

сша

висбаден

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, висбаден, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато, в мире