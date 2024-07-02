НАТО отправит нового чиновника на Украину, сообщили СМИ
WSJ: НАТО направит чиновника на Украину и создаст новое командование в ФРГ
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. НАТО отправит на Украину нового высокопоставленного гражданского чиновника и создаст новое командование в немецком Висбадене в рамках мер по оказанию долгосрочной помощи Киеву, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и самого альянса.
По данным газеты, НАТО создаст новое командование в немецком городе Висбаден для координации поставок военной техники Киеву и обучения украинских войск. Отмечается, что в операции под названием "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" будут задействованы около 700 военнослужащих США и других стран-союзников со всего альянса. Командование возьмет большую часть миссии на Украине, которую выполняли американские военные с 2022 года.
"Высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке, связанной как с ... командованием в Висбадене, так и со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе", - отмечает издание.
Согласно данным Wall Street Journal, альянс разрабатывал новые инициативы по Украине несколько месяцев, которые приобрели "новую актуальность" на фоне последних дебатов между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим лидером Штатов Джо Байденом. Как заявили газете действующие и бывшие официальные лица США, эти шаги позволят альянсу лучше координировать усилия западных стран по оказанию Украине военной поддержки,
"План (альянса - ред.) также направлен на то, чтобы сделать украинскую армию более похожей на армию НАТО", - отмечает издание со ссылкой на американских чиновников.
Wall Street Journal со ссылкой на чиновников также отмечает, что в соответствии с инициативами, уже согласованными для окончательного одобрения на саммите НАТО, сотрудники из стран альянса будут работать вместе с американцами в новом командовании НАТО, чтобы согласовывать поставки военной техники с потребностями Украины и координировать обучение украинских военнослужащих. Как заявили изданию чиновники, сотрудники НАТО сами не будут проводить никакой подготовки военных.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.