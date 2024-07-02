Рейтинг@Mail.ru
НАТО отправит нового чиновника на Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/nato-1956764910.html
НАТО отправит нового чиновника на Украину, сообщили СМИ
НАТО отправит нового чиновника на Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2024
НАТО отправит нового чиновника на Украину, сообщили СМИ
НАТО отправит на Украину нового высокопоставленного гражданского чиновника и создаст новое командование в немецком Висбадене в рамках мер по оказанию... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T00:33
2024-07-02T00:33
украина
сша
висбаден
дональд трамп
джо байден
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. НАТО отправит на Украину нового высокопоставленного гражданского чиновника и создаст новое командование в немецком Висбадене в рамках мер по оказанию долгосрочной помощи Киеву, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и самого альянса. По данным газеты, НАТО создаст новое командование в немецком городе Висбаден для координации поставок военной техники Киеву и обучения украинских войск. Отмечается, что в операции под названием "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" будут задействованы около 700 военнослужащих США и других стран-союзников со всего альянса. Командование возьмет большую часть миссии на Украине, которую выполняли американские военные с 2022 года. "Высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке, связанной как с ... командованием в Висбадене, так и со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе", - отмечает издание. Согласно данным Wall Street Journal, альянс разрабатывал новые инициативы по Украине несколько месяцев, которые приобрели "новую актуальность" на фоне последних дебатов между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим лидером Штатов Джо Байденом. Как заявили газете действующие и бывшие официальные лица США, эти шаги позволят альянсу лучше координировать усилия западных стран по оказанию Украине военной поддержки, "План (альянса - ред.) также направлен на то, чтобы сделать украинскую армию более похожей на армию НАТО", - отмечает издание со ссылкой на американских чиновников. Wall Street Journal со ссылкой на чиновников также отмечает, что в соответствии с инициативами, уже согласованными для окончательного одобрения на саммите НАТО, сотрудники из стран альянса будут работать вместе с американцами в новом командовании НАТО, чтобы согласовывать поставки военной техники с потребностями Украины и координировать обучение украинских военнослужащих. Как заявили изданию чиновники, сотрудники НАТО сами не будут проводить никакой подготовки военных. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240701/bolgariya-1956637239.html
https://ria.ru/20240701/ispaniya-1956626125.html
украина
сша
висбаден
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, висбаден, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато, в мире
Украина, США, Висбаден, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, В мире
НАТО отправит нового чиновника на Украину, сообщили СМИ

WSJ: НАТО направит чиновника на Украину и создаст новое командование в ФРГ

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. НАТО отправит на Украину нового высокопоставленного гражданского чиновника и создаст новое командование в немецком Висбадене в рамках мер по оказанию долгосрочной помощи Киеву, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и самого альянса.
По данным газеты, НАТО создаст новое командование в немецком городе Висбаден для координации поставок военной техники Киеву и обучения украинских войск. Отмечается, что в операции под названием "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" будут задействованы около 700 военнослужащих США и других стран-союзников со всего альянса. Командование возьмет большую часть миссии на Украине, которую выполняли американские военные с 2022 года.
Болгария - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
В Болгарии заявили, что засекретили свою позицию на грядущем саммите НАТО
Вчера, 14:43
"Высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке, связанной как с ... командованием в Висбадене, так и со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе", - отмечает издание.
Согласно данным Wall Street Journal, альянс разрабатывал новые инициативы по Украине несколько месяцев, которые приобрели "новую актуальность" на фоне последних дебатов между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим лидером Штатов Джо Байденом. Как заявили газете действующие и бывшие официальные лица США, эти шаги позволят альянсу лучше координировать усилия западных стран по оказанию Украине военной поддержки,
"План (альянса - ред.) также направлен на то, чтобы сделать украинскую армию более похожей на армию НАТО", - отмечает издание со ссылкой на американских чиновников.
Wall Street Journal со ссылкой на чиновников также отмечает, что в соответствии с инициативами, уже согласованными для окончательного одобрения на саммите НАТО, сотрудники из стран альянса будут работать вместе с американцами в новом командовании НАТО, чтобы согласовывать поставки военной техники с потребностями Украины и координировать обучение украинских военнослужащих. Как заявили изданию чиновники, сотрудники НАТО сами не будут проводить никакой подготовки военных.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии
Вчера, 14:03
 
УкраинаСШАВисбаденДональд ТрампДжо БайденСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала