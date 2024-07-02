https://ria.ru/20240702/musulmane-1956869926.html
Закрывающая лицо одежда нетипична для мусульман из России, считает эксперт
Закрывающая лицо одежда нетипична для мусульман из России, считает эксперт - РИА Новости, 02.07.2024
Закрывающая лицо одежда нетипична для мусульман из России, считает эксперт
Никаб – закрывающая лицо за исключением глаз женская одежда в исламе, – не характерен для народов России, традиционно исповедующих ислам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:40
2024-07-02T14:40
2024-07-02T15:41
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Никаб – закрывающая лицо за исключением глаз женская одежда в исламе, – не характерен для народов России, традиционно исповедующих ислам, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов. "Для мусульман России, народов Северного Кавказа, никаб не характерен. О традиционности говорить здесь не приходится", – сказал Ярлыкапов РИА Новости. Коран, отметил он, предписывает одежду, закрывающую тело, кроме лица и кистей рук. "Тем не менее, если женщина хочет закрыть и их, то религия этого не запрещает", – сказал исследователь. Женская одежда, закрывающая лицо, была распространена у ираноязычных народов Центральной Азии, в то время как у мусульман-кочевников в этих краях у женщин не было принято закрывать лица, рассказал Ярлыкапов. Поэтому, по его мнению, апелляция к традиции в этом вопросе может быть опасна и привести даже к требованиям реставрации ношения подобной одежды. Ранее муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил, что на днях в Дагестане планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба. Он добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома, а отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установится мир и спокойствие.Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев также заявил, что никаб – это не российская традиция."Покрывать мусульманкам голову надо обязательно, это религиозный закон. Однако полностью закрывать себя женщине не стоит. На Кавказе вообще нет такой традиции. Молодая девушка или женщина у нас, например, может проявить скромность, прикрыв часть лица платком. Но чтобы в ее убранстве были лишь прорези для глаз – нет у нас такого. И у татар нет, и у чеченцев нет, у карачаевцев и крымских татар, ногайцев и балкарцев тоже нет", - сказал Бердиев.По его словам, решение Духовного управления мусульман Дагестана о вынесении фетвы – это выбор религиозного центра и муфтия Абдулаева. "Очевидно, для этого у них есть свои основания", - отметил Бердиев.
https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html
https://ria.ru/20240630/melikov-1956477672.html
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центральная азия, россия, общество
Центральная Азия, Россия, Общество
Закрывающая лицо одежда нетипична для мусульман из России, считает эксперт
Эксперт Ярлыкапов: закрывающая лицо одежда не характерна для мусульман из РФ
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Никаб – закрывающая лицо за исключением глаз женская одежда в исламе, – не характерен для народов России, традиционно исповедующих ислам, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов.
"Для мусульман России, народов Северного Кавказа, никаб не характерен. О традиционности говорить здесь не приходится", – сказал Ярлыкапов РИА Новости.
Коран, отметил он, предписывает одежду, закрывающую тело, кроме лица и кистей рук. "Тем не менее, если женщина хочет закрыть и их, то религия этого не запрещает", – сказал исследователь.
Женская одежда, закрывающая лицо, была распространена у ираноязычных народов Центральной Азии
, в то время как у мусульман-кочевников в этих краях у женщин не было принято закрывать лица, рассказал Ярлыкапов. Поэтому, по его мнению, апелляция к традиции в этом вопросе может быть опасна и привести даже к требованиям реставрации ношения подобной одежды.
Ранее муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил, что на днях в Дагестане планируется принять фетву (богословско-правовое заключение) о запрете ношения никаба. Он добавил, что если мужчина не хочет показывать лицо своей жены, пусть держит ее дома, а отменять фетву о запрете никаба не планируется, пока во всей республике не установится мир и спокойствие.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев также заявил, что никаб – это не российская традиция.
"Покрывать мусульманкам голову надо обязательно, это религиозный закон. Однако полностью закрывать себя женщине не стоит. На Кавказе вообще нет такой традиции. Молодая девушка или женщина у нас, например, может проявить скромность, прикрыв часть лица платком. Но чтобы в ее убранстве были лишь прорези для глаз – нет у нас такого. И у татар нет, и у чеченцев нет, у карачаевцев и крымских татар, ногайцев и балкарцев тоже нет", - сказал Бердиев.
По его словам, решение Духовного управления мусульман Дагестана о вынесении фетвы – это выбор религиозного центра и муфтия Абдулаева. "Очевидно, для этого у них есть свои основания", - отметил Бердиев.