https://ria.ru/20240702/murmansk-1956805321.html
В Мурманской области завели дело о незаконной миграции
В Мурманской области завели дело о незаконной миграции - РИА Новости, 02.07.2024
В Мурманской области завели дело о незаконной миграции
В Мурманской области возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, подозреваемыми проходят жительница Мурманска, работавшая на кафедре русского языка вуза и... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:27
2024-07-02T10:27
2024-07-02T10:27
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МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. В Мурманской области возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, подозреваемыми проходят жительница Мурманска, работавшая на кафедре русского языка вуза и за деньги принимавшая фиктивные экзамены у мигрантов, а также мужчина, организовывавший процесс, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Мурманской области задержаны двое подозреваемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории региона", – сказала Волк. По имеющимся данным, жительница областного центра, занимавшая должность ассистента кафедры русского языка одного из ведущих университетов страны, за деньги оказывала мигрантам содействие в фиктивной сдаче комплексного экзамена на знание ими русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Сертификаты давали право мигрантам устраиваться на работу в России. "Желающих легализоваться таким образом клиентов подыскивал уроженец одного из государств Средней Азии. Он же курировал финансовые потоки", - пояснила Волк. Следователем СУ УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны и заключены под стражу по решению суда.
https://radiosputnik.ru/20240618/migranty-1953762554.html
https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мурманская область, мурманск, ирина волк
Происшествия, Россия, Мурманская область, Мурманск, Ирина Волк
В Мурманской области завели дело о незаконной миграции
В Мурманске задержали женщину, принимавшую фиктивные экзамены у мигрантов
МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. В Мурманской области возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, подозреваемыми проходят жительница Мурманска, работавшая на кафедре русского языка вуза и за деньги принимавшая фиктивные экзамены у мигрантов, а также мужчина, организовывавший процесс, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Мурманской области задержаны двое подозреваемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории региона", – сказала Волк.
По имеющимся данным, жительница областного центра, занимавшая должность ассистента кафедры русского языка одного из ведущих университетов страны, за деньги оказывала мигрантам содействие в фиктивной сдаче комплексного экзамена на знание ими русского языка, истории России и основ законодательства РФ.
Сертификаты давали право мигрантам устраиваться на работу в России. "Желающих легализоваться таким образом клиентов подыскивал уроженец одного из государств Средней Азии
. Он же курировал финансовые потоки", - пояснила Волк.
Следователем СУ УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны и заключены под стражу по решению суда.