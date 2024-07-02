https://ria.ru/20240702/murmansk-1956805321.html

В Мурманской области завели дело о незаконной миграции

В Мурманской области завели дело о незаконной миграции - РИА Новости, 02.07.2024

В Мурманской области завели дело о незаконной миграции

В Мурманской области возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, подозреваемыми проходят жительница Мурманска, работавшая на кафедре русского языка вуза и... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:27

2024-07-02T10:27

2024-07-02T10:27

происшествия

россия

мурманская область

мурманск

ирина волк

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МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. В Мурманской области возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, подозреваемыми проходят жительница Мурманска, работавшая на кафедре русского языка вуза и за деньги принимавшая фиктивные экзамены у мигрантов, а также мужчина, организовывавший процесс, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Мурманской области задержаны двое подозреваемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории региона", – сказала Волк. По имеющимся данным, жительница областного центра, занимавшая должность ассистента кафедры русского языка одного из ведущих университетов страны, за деньги оказывала мигрантам содействие в фиктивной сдаче комплексного экзамена на знание ими русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Сертификаты давали право мигрантам устраиваться на работу в России. "Желающих легализоваться таким образом клиентов подыскивал уроженец одного из государств Средней Азии. Он же курировал финансовые потоки", - пояснила Волк. Следователем СУ УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны и заключены под стражу по решению суда.

https://radiosputnik.ru/20240618/migranty-1953762554.html

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, россия, мурманская область, мурманск, ирина волк