Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области завели дело о незаконной миграции - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/murmansk-1956805321.html
В Мурманской области завели дело о незаконной миграции
В Мурманской области завели дело о незаконной миграции - РИА Новости, 02.07.2024
В Мурманской области завели дело о незаконной миграции
В Мурманской области возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, подозреваемыми проходят жительница Мурманска, работавшая на кафедре русского языка вуза и... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:27
2024-07-02T10:27
происшествия
россия
мурманская область
мурманск
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956798360_64:0:2526:1385_1920x0_80_0_0_a42b2a11fd0a8cddd7a7853998ba2d94.jpg
МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. В Мурманской области возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, подозреваемыми проходят жительница Мурманска, работавшая на кафедре русского языка вуза и за деньги принимавшая фиктивные экзамены у мигрантов, а также мужчина, организовывавший процесс, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Мурманской области задержаны двое подозреваемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории региона", – сказала Волк. По имеющимся данным, жительница областного центра, занимавшая должность ассистента кафедры русского языка одного из ведущих университетов страны, за деньги оказывала мигрантам содействие в фиктивной сдаче комплексного экзамена на знание ими русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Сертификаты давали право мигрантам устраиваться на работу в России. "Желающих легализоваться таким образом клиентов подыскивал уроженец одного из государств Средней Азии. Он же курировал финансовые потоки", - пояснила Волк. Следователем СУ УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны и заключены под стражу по решению суда.
https://radiosputnik.ru/20240618/migranty-1953762554.html
https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html
россия
мурманская область
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956798360_658:0:2505:1385_1920x0_80_0_0_bc1ed031426c8006790318d41405c43a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мурманская область, мурманск, ирина волк
Происшествия, Россия, Мурманская область, Мурманск, Ирина Волк
В Мурманской области завели дело о незаконной миграции

В Мурманске задержали женщину, принимавшую фиктивные экзамены у мигрантов

© МВД РоссииЗадержание жительницы Мурманска, работавшей на кафедре русского языка вуза и за деньги принимавшая фиктивные экзамены у мигрантов. Кадр видео
Задержание жительницы Мурманска, работавшей на кафедре русского языка вуза и за деньги принимавшая фиктивные экзамены у мигрантов. Кадр видео
© МВД России
Задержание жительницы Мурманска, работавшей на кафедре русского языка вуза и за деньги принимавшая фиктивные экзамены у мигрантов. Кадр видео
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. В Мурманской области возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, подозреваемыми проходят жительница Мурманска, работавшая на кафедре русского языка вуза и за деньги принимавшая фиктивные экзамены у мигрантов, а также мужчина, организовывавший процесс, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Мурманской области задержаны двое подозреваемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории региона", – сказала Волк.
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Госдума в I чтении одобрила законопроект о новом режиме высылки мигрантов
18 июня, 17:58
По имеющимся данным, жительница областного центра, занимавшая должность ассистента кафедры русского языка одного из ведущих университетов страны, за деньги оказывала мигрантам содействие в фиктивной сдаче комплексного экзамена на знание ими русского языка, истории России и основ законодательства РФ.
Сертификаты давали право мигрантам устраиваться на работу в России. "Желающих легализоваться таким образом клиентов подыскивал уроженец одного из государств Средней Азии. Он же курировал финансовые потоки", - пояснила Волк.
Следователем СУ УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны и заключены под стражу по решению суда.
Полиция Санкт-Петербурга приостановила работу коммерческой организации, установившей канал нелегальной миграции
В Петербурге задержали пять подозреваемых в махинациях с мигрантами
28 марта, 23:13
 
ПроисшествияРоссияМурманская областьМурманскИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала