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Расчет "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ с засевшей в нем пехотой
Расчет "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ с засевшей в нем пехотой - РИА Новости, 02.07.2024
Расчет "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ с засевшей в нем пехотой
Расчет 152-миллиметрового орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с засевшей в нем пехотой противника, сообщили... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T05:16
2024-07-02T05:16
2024-07-02T06:20
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ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с засевшей в нем пехотой противника, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе разведывательно-поисковых действий и средствами воздушной разведки был обнаружен взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипаж самоходного орудия 2С19 "Мста-С" совершил марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразил опорный пункт и уничтожил засевшую в нем пехоту украинских боевиков", - сообщили в оборонном ведомстве. После успешного поражения цели расчет оперативно сменил позицию.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ с засевшей в нем пехотой
"Мста-С" группировки войск "Днепр" поразила опорник ВСУ с засевшей в нем пехотой