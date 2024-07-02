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Расчет "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ с засевшей в нем пехотой - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 02.07.2024 (обновлено: 06:20 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/msta-s-1956774735.html
Расчет "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ с засевшей в нем пехотой
Расчет "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ с засевшей в нем пехотой - РИА Новости, 02.07.2024
Расчет "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ с засевшей в нем пехотой
Расчет 152-миллиметрового орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с засевшей в нем пехотой противника, сообщили... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T05:16
2024-07-02T06:20
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ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с засевшей в нем пехотой противника, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе разведывательно-поисковых действий и средствами воздушной разведки был обнаружен взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипаж самоходного орудия 2С19 "Мста-С" совершил марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразил опорный пункт и уничтожил засевшую в нем пехоту украинских боевиков", - сообщили в оборонном ведомстве. После успешного поражения цели расчет оперативно сменил позицию.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ с засевшей в нем пехотой

"Мста-С" группировки войск "Днепр" поразила опорник ВСУ с засевшей в нем пехотой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с засевшей в нем пехотой противника, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе разведывательно-поисковых действий и средствами воздушной разведки был обнаружен взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипаж самоходного орудия 2С19 "Мста-С" совершил марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразил опорный пункт и уничтожил засевшую в нем пехоту украинских боевиков", - сообщили в оборонном ведомстве.
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После успешного поражения цели расчет оперативно сменил позицию.
 
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