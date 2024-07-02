https://ria.ru/20240702/msta-s-1956774735.html

Расчет "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ с засевшей в нем пехотой

Расчет "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ с засевшей в нем пехотой - РИА Новости, 02.07.2024

Расчет "Мста-С" уничтожил опорный пункт ВСУ с засевшей в нем пехотой

Расчет 152-миллиметрового орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с засевшей в нем пехотой противника, сообщили... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T05:16

2024-07-02T05:16

2024-07-02T06:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954590168_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_3751344e97976d0c39da3d5346acb9fe.jpg

ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с засевшей в нем пехотой противника, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе разведывательно-поисковых действий и средствами воздушной разведки был обнаружен взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипаж самоходного орудия 2С19 "Мста-С" совершил марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразил опорный пункт и уничтожил засевшую в нем пехоту украинских боевиков", - сообщили в оборонном ведомстве. После успешного поражения цели расчет оперативно сменил позицию.

https://ria.ru/20240410/mikroavtobusy-1938977951.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины