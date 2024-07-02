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В Нижнем Новгороде люлька с рабочими упала с моста - РИА Новости, 02.07.2024
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19:10 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/most-1956949871.html
В Нижнем Новгороде люлька с рабочими упала с моста
В Нижнем Новгороде люлька с рабочими упала с моста - РИА Новости, 02.07.2024
В Нижнем Новгороде люлька с рабочими упала с моста
Люлька с рабочими упала с моста в Нижнем Новгороде, для поиска двух человек привлекут водолазов, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:10
2024-07-02T19:10
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Люлька с рабочими упала с моста в Нижнем Новгороде, для поиска двух человек привлекут водолазов, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение об инциденте на Стригинском мосту через реку Оку на окраине Нижнего Новгорода поступило во вторник после 17 часов. "При проведении строительных работ на мосту в воду сорвалась подвесная люлька, в которой находились 2 человека. В настоящее время место нахождения людей не известно. К месту планируется выдвижение водолазной группы аварийно-спасательного отряда для проведения поисковых работ", - говорится в сообщении. В свою очередь региональная трудовая инспекция сообщает о том, что выясняет обстоятельства несчастного случая, произошедшего с двумя рабочими при выполнении ремонтных работ Стригинского моста.
https://ria.ru/20240628/stroyka-1956142274.html
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде люлька с рабочими упала с моста

В Нижнем Новгороде с моста упала подвесная люлька с рабочими

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Люлька с рабочими упала с моста в Нижнем Новгороде, для поиска двух человек привлекут водолазов, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение об инциденте на Стригинском мосту через реку Оку на окраине Нижнего Новгорода поступило во вторник после 17 часов.
"При проведении строительных работ на мосту в воду сорвалась подвесная люлька, в которой находились 2 человека. В настоящее время место нахождения людей не известно. К месту планируется выдвижение водолазной группы аварийно-спасательного отряда для проведения поисковых работ", - говорится в сообщении.
В свою очередь региональная трудовая инспекция сообщает о том, что выясняет обстоятельства несчастного случая, произошедшего с двумя рабочими при выполнении ремонтных работ Стригинского моста.
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ПроисшествияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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