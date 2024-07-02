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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 02.07.2024
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18:57 02.07.2024 (обновлено: 18:59 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/most-1956947574.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 02.07.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:57
2024-07-02T18:59
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
крымский мост
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило во вторник в 17.51 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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россия, республика крым, крымский мост, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Крымский мост, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Крымский мост перекрывали на час, движение автотранспорта возобновлено

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило во вторник в 17.51 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымКрымский мостВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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