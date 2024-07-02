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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 02.07.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:57
2024-07-02T18:57
2024-07-02T18:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило во вторник в 17.51 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Крымский мост, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Крымский мост перекрывали на час, движение автотранспорта возобновлено