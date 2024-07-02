https://ria.ru/20240702/most-1956947574.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 02.07.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:57

2024-07-02T18:57

2024-07-02T18:59

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республика крым

крымский мост

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через час после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило во вторник в 17.51 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, республика крым, крымский мост, вооруженные силы украины, безопасность