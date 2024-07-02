https://ria.ru/20240702/moskva-1956870808.html

В Москве трижды проведут аэрацию воздуха из-за жары

В Москве трижды проведут аэрацию воздуха из-за жары - РИА Новости, 02.07.2024

В Москве трижды проведут аэрацию воздуха из-за жары

Специалисты комплекса городского хозяйства во вторник в Москве в течение дня три раза проведут аэрацию воздуха, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:45

2024-07-02T14:45

2024-07-02T14:49

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства во вторник в Москве в течение дня три раза проведут аэрацию воздуха, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В связи с установившейся жаркой погодой городские службы продолжают работать в усиленном режиме, в этот период действует специальный регламент ухода за дорожным покрытием — каждые три часа проводится полив проезжей части. Кроме того, во вторник трижды на центральных улицах города и ключевых магистралях проведем аэрацию, чтоб охладить дорожное полотно и воздух, который при высоких температурах сильно нагревается от асфальта", — отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить. "Основная промывка дорожного покрытия летом проходит в ночное время — с 23.00 до 07.00. При необходимости дополнительно проводится дневная промывка для устранения загрязнений, возникающих на проезжей части. В жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров", — рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в связи с непростыми погодными условиями на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Заммэра добавил, что при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Всем электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.

https://ria.ru/20240702/moskva-1956868130.html

https://ria.ru/20240702/pogoda-1956841553.html

https://ria.ru/20240628/zhara-1956022948.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков