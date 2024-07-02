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Россиян предупредили о новой легенде мошенников - РИА Новости, 02.07.2024
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02:39 02.07.2024 (обновлено: 13:34 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/moshennichestvo-1956769467.html
Россиян предупредили о новой легенде мошенников
Россиян предупредили о новой легенде мошенников - РИА Новости, 02.07.2024
Россиян предупредили о новой легенде мошенников
Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян — они представляются сотрудниками сотовых операторов и сообщают о якобы произошедшем сбое в системе,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T02:39
2024-07-02T13:34
мтс
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян — они представляются сотрудниками сотовых операторов и сообщают о якобы произошедшем сбое в системе, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. &quot;Мошенники действуют под видом операторов сотовой связи, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их личным данным. Вот как выглядит типичный сценарий: вы получаете звонок от человека, представляющегося сотрудником оператора &lt;...&gt; Мошенник сообщает вам о якобы произошедшем сбое в системе&quot;, — сообщил Бийчук.По его словам, звонок может начаться с приветствия: "Здравствуйте, меня зовут Марк, я оператор компании Х. Это не реклама". Далее злоумышленник сообщит о том, что тариф, которым пользовался абонент ранее, был сброшен и больше недоступен. Мошенник также скажет, что пользователю был подключен новый тариф и назовет его стоимость. Независимо от реакции жертвы, мошенник предложит помочь вернуть ей старый тариф, для чего попросит предоставить доступ к личному кабинету абонента оператора. Впоследствии мошенники могут взять на имя жертвы кредиты или микрозаймы через авторизацию на различных площадках, а также получить доступ к банковским счетам или другим аккаунтам.Эксперт советует для защиты завершить разговор и самостоятельно перезвонить своему оператору на официальный номер, указанный на сайте компании. Также не рекомендуется переходить по ссылкам, которые могут прислать жертве, и сообщать по телефону логины и пароли. Настоящие сотрудники не запрашивают подобную информацию, а все изменения тарифов приходят через СМС, push-уведомления в приложении оператора или через личный кабинет на сайте.
https://ria.ru/20240402/moshennik-1937241415.html
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мтс
МТС
Россиян предупредили о новой легенде мошенников

Эксперт Бийчук: мошенники придумали новую легенду для обмана россиян

© iStock.com / SitthiphongЖенщина сбрасывает нежелательный звонок
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина сбрасывает нежелательный звонок . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян — они представляются сотрудниками сотовых операторов и сообщают о якобы произошедшем сбое в системе, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
«

"Мошенники действуют под видом операторов сотовой связи, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их личным данным. Вот как выглядит типичный сценарий: вы получаете звонок от человека, представляющегося сотрудником оператора <...> Мошенник сообщает вам о якобы произошедшем сбое в системе", — сообщил Бийчук.

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По его словам, звонок может начаться с приветствия: "Здравствуйте, меня зовут Марк, я оператор компании Х. Это не реклама". Далее злоумышленник сообщит о том, что тариф, которым пользовался абонент ранее, был сброшен и больше недоступен. Мошенник также скажет, что пользователю был подключен новый тариф и назовет его стоимость.
Независимо от реакции жертвы, мошенник предложит помочь вернуть ей старый тариф, для чего попросит предоставить доступ к личному кабинету абонента оператора.
Впоследствии мошенники могут взять на имя жертвы кредиты или микрозаймы через авторизацию на различных площадках, а также получить доступ к банковским счетам или другим аккаунтам.
Эксперт советует для защиты завершить разговор и самостоятельно перезвонить своему оператору на официальный номер, указанный на сайте компании. Также не рекомендуется переходить по ссылкам, которые могут прислать жертве, и сообщать по телефону логины и пароли. Настоящие сотрудники не запрашивают подобную информацию, а все изменения тарифов приходят через СМС, push-уведомления в приложении оператора или через личный кабинет на сайте.
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