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МИД Молдавии предупредил оппозицию о новых международных санкциях - РИА Новости, 02.07.2024
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11:45 02.07.2024 (обновлено: 18:31 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/moldaviya-1956943645.html
МИД Молдавии предупредил оппозицию о новых международных санкциях
МИД Молдавии предупредил оппозицию о новых международных санкциях - РИА Новости, 02.07.2024
МИД Молдавии предупредил оппозицию о новых международных санкциях
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что международные партнеры Молдавии могут вскоре объявить о новом пакете санкций в отношении людей и... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:45
2024-07-02T18:31
в мире
молдавия
москва
россия
михай попшой
илан шор
евгения гуцул
возрождение
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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что международные партнеры Молдавии могут вскоре объявить о новом пакете санкций в отношении людей и политсил, которые якобы подрывают безопасность в республике. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США. "Организованная преступная группировка "Шор" уже находится под санкциями международного сообщества. Существующие санкции, скорее всего, будут расширены. Будут проанализированы и другие лица, представляющие угрозу безопасности Молдавии. Наши партнеры хотят помочь и уже сделали это через ограничение свободы действий этих персонажей", - заявил Попшой в эфире радио Moldova. По его словам, санкции представляют собой сигнал для правовых институтов Молдавии действовать в целях защиты национальной безопасности и не допускать срыва демократических процессов. "Есть ряд физических и юридических лиц, как и было в прошлом пакете санкций. Остается на усмотрение наших партнеров оценить и объявить эти санкции. Несомненно, они имеют добрые намерения и хотят нам помочь, но в конечном счете именно мы должны быть теми, кто обеспечивает нашу безопасность", - подчеркнул министр. В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, попавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году. В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240304/sanktsii-1931100484.html
https://ria.ru/20240702/moldaviya-1956876866.html
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в мире, молдавия, москва, россия, михай попшой, илан шор, евгения гуцул, возрождение, евразийский экономический союз, евросоюз
В мире, Молдавия, Москва, Россия, Михай Попшой, Илан Шор, Евгения Гуцул, Возрождение, Евразийский экономический союз, Евросоюз
МИД Молдавии предупредил оппозицию о новых международных санкциях

МИД Молдавии: международные партнеры могут ввести новые санкции против оппозиции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа"
Участники съезда оппозиционного молдавского блока Победа - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Участники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что международные партнеры Молдавии могут вскоре объявить о новом пакете санкций в отношении людей и политсил, которые якобы подрывают безопасность в республике.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.
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"Организованная преступная группировка "Шор" уже находится под санкциями международного сообщества. Существующие санкции, скорее всего, будут расширены. Будут проанализированы и другие лица, представляющие угрозу безопасности Молдавии. Наши партнеры хотят помочь и уже сделали это через ограничение свободы действий этих персонажей", - заявил Попшой в эфире радио Moldova.
По его словам, санкции представляют собой сигнал для правовых институтов Молдавии действовать в целях защиты национальной безопасности и не допускать срыва демократических процессов.
"Есть ряд физических и юридических лиц, как и было в прошлом пакете санкций. Остается на усмотрение наших партнеров оценить и объявить эти санкции. Несомненно, они имеют добрые намерения и хотят нам помочь, но в конечном счете именно мы должны быть теми, кто обеспечивает нашу безопасность", - подчеркнул министр.
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В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, попавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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