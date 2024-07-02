МИД Молдавии предупредил оппозицию о новых международных санкциях
МИД Молдавии: международные партнеры могут ввести новые санкции против оппозиции
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа"
Участники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа". Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что международные партнеры Молдавии могут вскоре объявить о новом пакете санкций в отношении людей и политсил, которые якобы подрывают безопасность в республике.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.
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"Организованная преступная группировка "Шор" уже находится под санкциями международного сообщества. Существующие санкции, скорее всего, будут расширены. Будут проанализированы и другие лица, представляющие угрозу безопасности Молдавии. Наши партнеры хотят помочь и уже сделали это через ограничение свободы действий этих персонажей", - заявил Попшой в эфире радио Moldova.
По его словам, санкции представляют собой сигнал для правовых институтов Молдавии действовать в целях защиты национальной безопасности и не допускать срыва демократических процессов.
"Есть ряд физических и юридических лиц, как и было в прошлом пакете санкций. Остается на усмотрение наших партнеров оценить и объявить эти санкции. Несомненно, они имеют добрые намерения и хотят нам помочь, но в конечном счете именно мы должны быть теми, кто обеспечивает нашу безопасность", - подчеркнул министр.
В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, попавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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