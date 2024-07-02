Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии могут ввести режим ЧП для переноса выборов, заявил депутат - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 02.07.2024 (обновлено: 13:59 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/moldaviya-1956859411.html
В Молдавии могут ввести режим ЧП для переноса выборов, заявил депутат
В Молдавии могут ввести режим ЧП для переноса выборов, заявил депутат - РИА Новости, 02.07.2024
В Молдавии могут ввести режим ЧП для переноса выборов, заявил депутат
Власти Молдавии могут ввести режим чрезвычайного положения, чтобы перенести запланированные на октябрь выборы президента, считает депутат парламента Василий... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:58
2024-07-02T13:59
в мире
молдавия
василий боля
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Власти Молдавии могут ввести режим чрезвычайного положения, чтобы перенести запланированные на октябрь выборы президента, считает депутат парламента Василий Боля. "Нынешняя власть может... ввести режим чрезвычайного положения и, подогнав под это закон, отменить или отложить выборы президента, референдум, выборы в парламент или вообще любые другие выборы", - заявил Боля журналистам. По его словам, злоупотребления со стороны властей уже были, например, когда комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии закрывала телеканалы или за день до выборов снимала с гонки кандидатов. "Им не привыкать к таким действиям. И, может быть, такой "план Б" в их головах где-то и витает. Но сколько веревочке не виться, конец для них все равно наступит", – добавил Боля. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240630/moldaviya-1956450377.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, василий боля, майя санду
В мире, Молдавия, Василий Боля, Майя Санду
В Молдавии могут ввести режим ЧП для переноса выборов, заявил депутат

Депутат Боля: власти Молдавии могут ввести режим ЧП, чтобы отложить выборы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Власти Молдавии могут ввести режим чрезвычайного положения, чтобы перенести запланированные на октябрь выборы президента, считает депутат парламента Василий Боля.
"Нынешняя власть может... ввести режим чрезвычайного положения и, подогнав под это закон, отменить или отложить выборы президента, референдум, выборы в парламент или вообще любые другие выборы", - заявил Боля журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
По его словам, злоупотребления со стороны властей уже были, например, когда комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии закрывала телеканалы или за день до выборов снимала с гонки кандидатов.
«
"Им не привыкать к таким действиям. И, может быть, такой "план Б" в их головах где-то и витает. Но сколько веревочке не виться, конец для них все равно наступит", – добавил Боля.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Жители Молдавии в отчаянии, заявили в блоке "Победа"
30 июня, 14:23
 
В миреМолдавияВасилий БоляМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала