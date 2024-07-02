https://ria.ru/20240702/moldaviya-1956859411.html

В Молдавии могут ввести режим ЧП для переноса выборов, заявил депутат

В Молдавии могут ввести режим ЧП для переноса выборов, заявил депутат - РИА Новости, 02.07.2024

В Молдавии могут ввести режим ЧП для переноса выборов, заявил депутат

Власти Молдавии могут ввести режим чрезвычайного положения, чтобы перенести запланированные на октябрь выборы президента, считает депутат парламента Василий... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:58

2024-07-02T13:58

2024-07-02T13:59

в мире

молдавия

василий боля

майя санду

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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Власти Молдавии могут ввести режим чрезвычайного положения, чтобы перенести запланированные на октябрь выборы президента, считает депутат парламента Василий Боля. "Нынешняя власть может... ввести режим чрезвычайного положения и, подогнав под это закон, отменить или отложить выборы президента, референдум, выборы в парламент или вообще любые другие выборы", - заявил Боля журналистам. По его словам, злоупотребления со стороны властей уже были, например, когда комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии закрывала телеканалы или за день до выборов снимала с гонки кандидатов. "Им не привыкать к таким действиям. И, может быть, такой "план Б" в их головах где-то и витает. Но сколько веревочке не виться, конец для них все равно наступит", – добавил Боля. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240630/moldaviya-1956450377.html

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в мире, молдавия, василий боля, майя санду