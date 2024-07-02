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В Кремле рассказали о подготовке визита Моди в Россию - РИА Новости, 02.07.2024
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13:15 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/modi-1956847603.html
В Кремле рассказали о подготовке визита Моди в Россию
В Кремле рассказали о подготовке визита Моди в Россию - РИА Новости, 02.07.2024
В Кремле рассказали о подготовке визита Моди в Россию
Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки, даты по договоренности с индийскими друзьями будут объявлены позже, сообщил РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:15
2024-07-02T13:15
россия
индия
дмитрий песков
нарендра моди
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки, даты по договоренности с индийскими друзьями будут объявлены позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы объявим (о визите - ред.) по договоренности с нашими индийскими друзьями чуть позже. Визит официальный. Я лишь еще раз могу подтвердить, что визит находится в финальной стадии подготовки. Очень важный визит", - сказал Песков журналистам.
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россия, индия, дмитрий песков, нарендра моди, в мире
Россия, Индия, Дмитрий Песков, Нарендра Моди, В мире
В Кремле рассказали о подготовке визита Моди в Россию

Песков: визит премьера Индии Моди находится в финальной стадии подготовки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки, даты по договоренности с индийскими друзьями будут объявлены позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы объявим (о визите - ред.) по договоренности с нашими индийскими друзьями чуть позже. Визит официальный. Я лишь еще раз могу подтвердить, что визит находится в финальной стадии подготовки. Очень важный визит", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Запад обнаружил смертельное оружие России в коридоре
29 июня, 08:00
 
РоссияИндияДмитрий ПесковНарендра МодиВ мире
 
 
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