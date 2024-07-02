https://ria.ru/20240702/modi-1956847603.html
В Кремле рассказали о подготовке визита Моди в Россию
В Кремле рассказали о подготовке визита Моди в Россию - РИА Новости, 02.07.2024
В Кремле рассказали о подготовке визита Моди в Россию
Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки, даты по договоренности с индийскими друзьями будут объявлены позже, сообщил РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:15
2024-07-02T13:15
2024-07-02T13:15
россия
индия
дмитрий песков
нарендра моди
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки, даты по договоренности с индийскими друзьями будут объявлены позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы объявим (о визите - ред.) по договоренности с нашими индийскими друзьями чуть позже. Визит официальный. Я лишь еще раз могу подтвердить, что визит находится в финальной стадии подготовки. Очень важный визит", - сказал Песков журналистам.
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россия, индия, дмитрий песков, нарендра моди, в мире
Россия, Индия, Дмитрий Песков, Нарендра Моди, В мире
В Кремле рассказали о подготовке визита Моди в Россию
Песков: визит премьера Индии Моди находится в финальной стадии подготовки