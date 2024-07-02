https://ria.ru/20240702/mo-1956845469.html

ВС России поразили девять самолетов ВСУ

ВС России поразили девять самолетов ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024

ВС России поразили девять самолетов ВСУ

Российские средства ПВО поразили 9 самолетов воздушных сил Украины, включая семь Су-27, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:09

2024-07-02T13:09

2024-07-02T13:21

россия

украина

вооруженные силы украины

су-27

специальная военная операция на украине

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666070_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_c1008711c2fc4552e02bd42b2bd0b0ae.jpg

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российские средства ПВО поразили 9 самолетов воздушных сил Украины, включая семь Су-27, сообщило во вторник Минобороны РФ."Еще два украинских самолёта: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО", - говорится в сводке российского военного ведомства.Как напомнили в ведомстве, в результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника.Кроме того, российская ПВО сбила за прошедшие сутки шесть крылатых ракет Storm Shadow, управляемую авиабомбу Нammer, реактивный снаряд системы HIMARS, а также 81 беспилотник, в том числе Bayraktar TB2.Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115 районах, добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240702/svo-1956845575.html

https://ria.ru/20240702/svo-1956844573.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины, су-27, миг-29