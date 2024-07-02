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ВС России поразили девять самолетов ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 02.07.2024 (обновлено: 13:21 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/mo-1956845469.html
ВС России поразили девять самолетов ВСУ
ВС России поразили девять самолетов ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
ВС России поразили девять самолетов ВСУ
Российские средства ПВО поразили 9 самолетов воздушных сил Украины, включая семь Су-27, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:09
2024-07-02T13:21
россия
украина
вооруженные силы украины
су-27
специальная военная операция на украине
миг-29
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российские средства ПВО поразили 9 самолетов воздушных сил Украины, включая семь Су-27, сообщило во вторник Минобороны РФ."Еще два украинских самолёта: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО", - говорится в сводке российского военного ведомства.Как напомнили в ведомстве, в результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника.Кроме того, российская ПВО сбила за прошедшие сутки шесть крылатых ракет Storm Shadow, управляемую авиабомбу Нammer, реактивный снаряд системы HIMARS, а также 81 беспилотник, в том числе Bayraktar TB2.Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115 районах, добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240702/svo-1956845575.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, су-27, миг-29
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-27, Специальная военная операция на Украине, МиГ-29
ВС России поразили девять самолетов ВСУ

МО: ВС РФ за сутки поразили 9 самолетов ВСУ и успешно ударили по аэродрому

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российские средства ПВО поразили 9 самолетов воздушных сил Украины, включая семь Су-27, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Еще два украинских самолёта: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Как напомнили в ведомстве, в результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника.
Кроме того, российская ПВО сбила за прошедшие сутки шесть крылатых ракет Storm Shadow, управляемую авиабомбу Нammer, реактивный снаряд системы HIMARS, а также 81 беспилотник, в том числе Bayraktar TB2.
Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115 районах, добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСу-27МиГ-29
 
 
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